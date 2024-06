Prasówka 10.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 10.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 10.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 10.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w dolnośląskim 10.06? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w dolnośląskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 10.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyniki wyborów na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Kto z mandatem, a kto jescze nie jest go pewny? Late poll Na podstawie badań late poll, przeprowadzonych przez pracownię Ipsos możemy oszacować kto z Dolnego Śląska i Opolszczyzny dostanie się do Europarlamentu. Szczegóły poniżej. Są zaskoczenia. Jest też kilka głośnych nazwisk, które te wybory przegrały.

📢 Mała Korea tuż pod Wrocławiem. Poczujesz się tutaj jak na przedmieściach Seulu. Zobacz, co tam można zjeść i kupić W Bielanach Wrocławskich nikogo nie dziwi widok koreańskich napisów w witrynach sklepów czy reklamy napojów z popularnymi gwiazdami muzyki z Seulu. To miejsce, gdzie Koreańczycy stanowią większość mieszkańców - nic dziwnego, skoro tutaj pracują. Jak wygląda ta "mała Korea" w Bielanach Wrocławskich? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają.

📢 Największa wieś na Dolnym Śląsku. Jest też jedną z największych w kraju. Oto Kiełczów pod Wrocławiem! Jak się tam żyje? Największą wsią na Dolnym Śląsku jest Kiełczów. To jednocześnie jedna z największych wsi w całej Polsce i jedna z najszybciej rozrastających się miejscowości na Dolnym Śląsku. Jak tam się żyje? Zobaczcie galerię zdjęć i przeczytajcie poniżej. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Popek - tak mieszka i żyje raper. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw. 📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik [10.06.2024] Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Dzięki złożeniu tego dokumentu do ZUS będziesz mieć wyższą emeryturę. Czas do lipca! [10.06.2024] Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca uwagę, że niektórzy emeryci mają możliwość zwiększenia swojego świadczenia poprzez ponowne przeliczenie emerytury. Aby to zrobić, konieczne jest dostarczenie dodatkowych dokumentów. ZUS przypomina o jednym, często zapominanym, dokumencie! 📢 Takie są stawki gwiazd estrady za występy na weselu. Prywatne koncerty sporo kosztują! [10.06.2024] Planowanie wesela to czas pełen emocji i wyzwań. Jednym z elementów, który może uczynić tę uroczystość jeszcze bardziej niezapomnianą, jest wynajęcie gwiazdy estrady, piosenkarza lub zespołu muzycznego na prywatny występ. W Polsce coraz popularniejsze staje się organizowanie prywatnych koncertów na weselach, które dodają wyjątkowego blasku temu wyjątkowemu dniu. Ale ile tak naprawdę kosztuje taki luksus?

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [10.06.2024] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [10.06 2024 r.] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [10.06 2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [10.06 2024 r.] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [10.06 2024 r.] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [10.06 2024 r.] Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce przecina Dolny Śląsk. GDDKiA: "Zbliżamy się do zakończenia prac" Droga ekspresowa S3 na odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - prace przy najważniejszym elemencie tego fragmentu - tunelu TS-26 - już prawie dobiegły końca. Kliknij w pierwszą fotografię i zobacz jak wygląda najpiękniej położona "eska" w Polsce.

📢 Marsz Równości we Wrocławiu. Tłumy przemaszerowały przez stolicę Dolnego Śląska. Były hasła o związkach partnerskich i edukowaniu dzieci Wrocławski Marsz Równości zgromadził w sobotę (8 czerwca 2024) prawdziwe tłumy. Dopisała pogoda, podobnie zresztą jak frekwencja. Termin pochodu nie jest przypadkowy, bowiem od lat czerwiec jest Miesiącem Dumy społeczności LGBT+. Jak wyglądał tęczowy pochód we Wrocławiu? Kliknij w pierwsze zdjęcie i przejdź do galerii.

📢 Szokujące nagranie. Afrykańczyk... skakał w Warszawie po samochodzie - WIDEO Szokujące nagranie obiegło media społecznościowe. Czarnoskóry mężczyzna... skakał po samochodach zaparkowanych przy ulicy na warszawskim Gocławiu. Jak podaje portal wpolityce.pl, sprawca usłyszał już zarzut. 📢 Eurowybory 2024. PKW podała frekwencję na godzinę 17:00 28,20 proc. – wyniosła frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego na godz. 17:00 – poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

📢 Groźny wypadek pod Ślężą! Turysta został przygnieciony przez konar drzewa. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Niebezpieczny wypadek na Ślęży. Konar drzewa przygniótł turystę, który szedł przełęczą Tąpadła. Na miejsce wezwano służby, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany mężczyzna jest w szpitalu.

📢 Straszny wypadek w Warszawie. Samochód dachował i wpadł w grupę ludzi - WIDEO, ZDJĘCIA Dwa samochody zderzyły się na ulicy Puławskiej na warszawskim Mokotowie. Po tym, jak bmw uderzyło w toyotę, pojazd dachował i wpadł w grupę ludzi. Trzy osoby są ciężko ranne. 📢 Nasz seks powszedni. Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! 7 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Seksu. Święto, które weszło do kalendarza świąt nietypowych, mimo, że nikt oficjalnie go nie ogłosił. Ale to przeszkadza nam przecież o seksie porozmawiać. Jak kochają się Polacy? Na to pytanie najlepiej odpowiadają MEMY. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Przyczepy kempingowe na sprzedaż. Ceny już od 6 tys. zł. Zobaczcie najciekawsze oferty z Dolnego Śląska Wakacje tuż-tuż. Jeśli zamiast wczasów all inclusive czy wycieczki z biurem podróży wolicie jechać przed siebie, odpoczywać w dowolnie wybranych miejscach, być blisko natury i spać w swoich łóżkach, pomyślcie o kupnie przyczepy kempingowej. Są dużo tańsze niż kampery i wygodniejsze - można ją odpiąć i zwiedzać okolicę autem. Wybraliśmy dla was najciekawsze oferty przyczep kempingowych na sprzedaż z Dolnego Śląska. Ceny zaczynają się już od 6 tysięcy złotych. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 9.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 9.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Szyk, elegancja i ten powalający widok! Wnętrze zapiera dech Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Okrutny sadysta deptał i kopał bezbronne zwierzę. To wszystko przy okrzykach dopingujących kolegów. Bulwersujące nagranie trafiło do sieci Po sieci krąży skandaliczne nagranie, na którym widać, jak mężczyzna maltretuje żywe zwierzę. Kuna jest kopana, ma gniecioną głowę. Zwierzę przeżywa prawdziwe katusze. Mimo okrzyków kolegów, zachęcających sadystę do zadawania kolejnych uderzeń, wciąż słychać skomlenie bezbronnego zwierzęcia. 📢 Tu są grzyby na Dolnym Śląsku. Choć mamy czerwiec, to zbiory są całkiem pokaźne Grzybobranie w czerwcu? Oczywiście, że tak. Jak się okazuje na Dolnym Śląsku jest już sporo miejsc, w których można znaleźć pierwsze grzyby. Może nie jest to jeszcze wysyp jak w najlepszych, jesiennych dniach, ale można się miło zaskoczyć. Zaprzyjaźnieni grzybiarze podpowiadają nam lokalizacje, w których znaleźli dorodne okazy. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 9.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 9.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Mała Szwajcaria na Dolnym Śląsku - Międzygórze. Zachwycająca wieś, którą koniecznie trzeba odwiedzić tego lata Ta niewielka, ale wyjątkowo piękna miejscowość położona jest na Dolnym Śląsku, tuż pod szczytem Śnieżnik. Skąd nazwa "Mała Szwajcaria"?. Wszystko dzięki pięknym willom i pensjonatom wybudowanym w stylu tyrolskim. Niedawno ta magiczna miejscowość oficjalnie została okrzyknięta mianem najpiękniejszej wsi na Dolnym Śląsku. O jaką wieś chodzi? Przeczytajcie poniżej. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 9.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 9.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka. 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 9.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najpiękniejsze kobiety rywalizują o tytuł Miss Polski. Wśród nich są mieszkanki Wrocławia. Tak prezentują się w strojach kąpielowych Wielkimi krokami zbliża się finał 35 edycji konkursu Miss Polski. Wśród trzydziestu dwóch finalistek znajdziemy dwie młode kobiety, które na co dzień mieszkają we Wrocławiu. Dziewczyny są piękne, zdolne i utalentowane. Zdjęcia wszystkich finalistek w strojach kąpielowych znajdziecie w galerii. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 9.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Wrocławianie na zdjęciach z końca lat 90. Zobacz jak się zmieniliśmy na przestrzeni prawie trzech dekad! [ZDJĘCIA] Nie tylko samo miasto ale także jego mieszkańcy zmienili się przez ostatnie 25 lat. Zobacz jak my, wrocławianie wyglądaliśmy i co robiliśmy pod koniec lat 90., a także jak przeobraziło się nasze miasto. Fredro, który padł ofiarą wandali, Poltegor czy parkowanie w niedozwolonych miejscach. To był Wrocław lat 90.! Zdjęcia pochodzą z archiwum Gazety Wrocławskiej i zostały wykonane przez naszych fotoreporterów. 📢 Memy o miastach Dolnego Śląska. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięcznym tematem do żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska.

📢 Zofia Zborowska i Andrzej Wrona - tak mieszkają. Stylowa kuchnia, uroczy pokój dziecięcy, ogród z basenem Zofia Zborowska i Andrzej Wrona stworzyli rodzinę i zamieszkali w pięknym domu na obrzeżach Warszawy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Waloryzacja emerytur w 2025 roku: Tyle seniorzy dostaną na konto - tabele wyliczeń W 2025 roku emeryci mogą spodziewać się znacznie skromniejszych podwyżek swoich świadczeń niż to miało miejsce w latach ubiegłych. Najnowsze prognozy i analizy ekonomiczne rysują niezbyt optymistyczny obraz przyszłorocznej waloryzacji emerytur. W tym artykule przyglądamy się, jakie zmiany czekają seniorów oraz jak wpłyną one na ich portfele. Wyliczenia kwot emerytur po waloryzacji w 2025 r. znajdziesz w galerii artykułu.

📢 Dramatyczny wypadek w Kwielicach. Motocyklista zabrany do szpitala śmigłowcem. FOTO, FILM Bardzo poważny wypadek miał miejsce w Kwielicach, w powiecie polkowickim. Po zderzeniu na skrzyżowaniu ciężko ranny został motocyklista, który nie udzielił pierwszeństwa osobówce. 📢 Czacz - wioska skarbów. Tutaj każda niedziela jest handlowa. Zobacz jakie można upolować tu cymesiki Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 XIX-wieczne tańce na dziedzińcu Ossolineum. Tak rozpoczyna się sezon wrocławskich potańcówek w 2024 roku Pierwsza wrocławska potańcówka w 2024 roku odbywa się wyjątkowo na dziedzińcu Ossolineum. W sobotę (8 czerwca) motywem przewodnim są tańce z okresu 1823-1923. Panie ubrały się w piękne suknie, a panowie w stylowe garnitury. Zobacz zdjęcia z imprezy.

📢 Dzień Sportu w Radwanicach pod Wrocławiem. Zespołowe turnieje, grill i malowanie twarzy. Strażacy mieli patent na upał! W sobotę (8 czerwca) w Radwanicach pod Wrocławiem odbył się Dzień Sportu. Teren Gminnego Centrum Kultury i stadion piłkarski stał się na kilka godzin sercem rozrywki i rekreacji w gminie Siechnice. Dzieciaki mogły wsiąść za kierownicę wozu strażackiego, zjeść pyszną kiełbaskę z grilla, pomalować twarz i doczepić warkoczyki. Nie brakowało też atrakcji dla starszych. W kategorii OPEN odbyły się turnieje w tenisie, siatkówce plażowej i koszykówce. Zobacz!

📢 Tragiczny wypadek w gminie Łabiszyn. Nie żyje policjant W sobotę (08.06.2024) doszło do tragicznego wypadku w miejscowości Kąpie, w gminie Łabiszyn. Samochód ciężarowy zjechał na przeciwny pas ruchu i zderzył się z osobowym. Nie żyje policjant.

📢 Nietypowa akcja służb na Mostach Warszawskich we Wrocławiu. Ratownicy ściągali 30-latkę, która leżała na górnym przęśle! Niecodzienne wezwanie postawiło na nogi wrocławskie służby ratunkowe. Młoda kobieta leżała na górnym przęśle Mostów Warszawskich. Podejrzewano, że chciała skoczyć do wody. Okazało się, że była pod wpływem środków odurzających. Zdjęcia z akcji znajdziecie w galerii. 📢 Zaginął pan Przemysław. Rodzina od kilku dni próbuje odnaleźć mężczyznę. Niestety, bezskutecznie. Wiecie, gdzie może przebywać? Mija szósty dzień poszukiwań 45-letniego mieszkańca podwrocławskiej Bielawy. Na początku tygodnia Przemysław Dołęga wyszedł ze swojego domu rodzinnego i do tej pory nie wrócił. Bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu. Jeśli wiecie, co się z nim dzieje, skontaktujcie się z policją.

📢 Wrocławski Ogród Botaniczny zachwyca także pod koniec wiosny! Oaza zieleni wybija się pośród bloków i kamienic Ogród Botaniczny to jedno z tych miejsc we Wrocławiu, które zachwyca zarówno turystów, jak i mieszkańców. Znajdziecie tu urokliwe stawy z pomostami, romantyczne łuki, po których pną się pachnące i kolorowe kwiaty, a przede wszystkim odrobinę spokoju od zgiełku miasta i cień w upalne, choć wciąż wiosenne dni. Spójrzcie tylko na te kolory!

📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii. 📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Wstęp jest darmowy!

📢 MEMY po meczu Polska - Ukraina. Kontuzja Milika, Lewandowski zaczął na ławce, a Probierz stworzył maszynę! Reprezentacja Polski wygrała w towarzyskim meczu z Ukrainą 3:1. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie mógł cieszyć oko kibiców. Choć w spotkaniu trzech naszych zawodników odniosło kontuzję, nastroje dopisały, bo po wygranej internauci stworzyli całą masę zabawnych MEMÓW. Michał Probierz już teraz może robić selfie z pucharem. Zobaczcie!

📢 Sezonowa praca we Wrocławiu na wakacje. Oto najnowsze oferty. Ile i gdzie można zarobić? Już niedługo wakacje. Dla niektórych to czas wypoczynku, a dla innych - czas pracy. Z myślą o uczniach i studentach, chcących dorobić sobie we Wrocławiu, sprawdziliśmy, gdzie i ile można zarobić podczas pracy sezonowej. Sprawdź najnowsze oferty i przykładowe zarobki na poszczególnych stanowiskach, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Transfery w Ekstraklasie: Tych gwiazd nie ma już w lidze. Lista i powody rozstań Choć czerwiec dopiero się zaczął to z Ekstraklasy ubyło kilka czołowych postaci o statusie gwiazd. W przyszłym sezonie nie zobaczymy choćby króla strzelców, jednego z najlepszych bramkarzy ani wirtuoza, który pełnił rolę kapitana Legii Warszawa. Lista wcale nie jest zamknięta, o czym świadczą plotki transferowe. 📢 Pamiętacie latarnię w balkonie? Teraz wyrasta ze ściany! Budowlany absurd we Wrocławiu czy praktyczne rozwiązanie? W połowie 2023 roku pokazaliśmy jeden z największych budowlanych absurdów we Wrocławiu. W powstającej przy ul. Grabiszyńskiej inwestycji mieszkaniowej budowlańcy sprytnie wkomponowali latarnię miejską w balkon. Metalowy słup znajdował między prętami zbrojeniowymi. Budowa jest na ukończeniu, a latarnia została na swoim miejscu. I tak się prezentuje!

📢 Wrocławianka zauważyła w stawie egzotycznego gada! Skąd się tam wziął? Zobacz zdjęcia Pewna wrocławianka poinformowała w mediach społecznościowych o swoim niecodziennym odkryciu. W jednym ze stawików we Wrocławiu pojawił się gad, którego nie powinno tam być. Zobacz zdjęcia. 📢 Wypadek tuningowanego samochodu na AOW! Kierowca uderzył w barierki i zniszczył sportową mazdę W piątek (7 czerwca) przed godziną 13 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, doszło do poważnego wypadku drogowego. Kierowca fioletowej, sportowej mazdy, wjechał w bariery energochłonne. Jest pod opieką ratowników medycznych. Korek na AOW ma ponad 10 kilometrów!

📢 Hiszpan za Hiszpana w ataku Śląska Wrocław? Plotki, fakty, pogłoski - transfery Śląska Wrocław LATO 2024 Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Hiszpana najpewniej nie uda się zatrzymać, co pokazują działania klubu. David Balda chętnie zastąpiłby go innym hiszpańskim napastnikiem i złożył stosowne zapytanie. Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Najlepsze wydarzenia w weekend we Wrocławiu. Gdzie pójść? Sprawdź, co ciekawego będzie się działo w mieście Piękna pogoda, mnóstwo wydarzeń i imprez – oto, jak przedstawia się najbliższy weekend (7-9 czerwca) we Wrocławiu. Koncerty najpopularniejszych gwiazd, niecodzienne pikniki, mityngi, otwarcie Wzgórza Partyzantów, ale też marsz równości i święto rowerzystów. To tylko część z weekendowych imprez – zobacz najciekawsze z nich w galerii. 📢 Tramwaj połamał pantograf na ul. Drobnera we Wrocławiu. Sześć linii jeździ inaczej! Na skrzyżowaniu ul. Drobnera i Dubois pasażerowie MPK Wrocław mieli w piątek rano (7 czerwca) duże problemu. Jeden z tramwajów, skręcający z ul. Dubois, połamał pantograf. Zatrzymał się tuż przed przystankiem. MPK informuje o zmianie tras dla pięciu linii tramwajowych i jednej autobusowej. Zobacz! 📢 Skalnymi schodami na szczyt dawnego wulkanu. Jedna z najpiękniejszych sudeckich wycieczek! Śnieżka, Szczeliniec Wielki czy Ślęża to piękne dolnośląskie góry, jednak na tyle już popularne, że w sezonie utkniemy tam w zatorach tworzących się od nadmiaru zwiedzających. Szukając alternatywnych pomysłów na szybką i efektowną, górską wycieczkę warto rozważyć Ostrzycę, zwaną także śląską Fudżijamą. By zdobyć pozostałości tego dawnego wulkanu, trzeba się troszeczkę spocić i powspinać po stromych, bazaltowych schodach. Pod szczytem znajdziemy też bardzo ciekawe gołoborza przez które prowadzi szlak.

📢 Tramwajem i autobusem za darmo we Wrocławiu. W ten dzień nie musisz mieć biletu 9 czerwca wrocławianie ruszą do urn i wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Aby ułatwić im podróż, MPK Wrocław nie będzie kontrolować biletów w dzień wyborów. To też świetna okazja, aby za darmo zwiedzić miasto. 📢 Niesamowite kadry z Wrocławia sprzed lat. To perełki ze zbiorów Polskiej Kroniki Filmowej! Jak wyglądało życie Wrocławia w latach, kiedy nie było nas jeszcze na świecie lub kiedy byliśmy zbyt młodzi, aby je dobrze zapamiętać? Zbiory różnych archiwów i historycznych serwisów internetowych są ograniczone, a każde nowe znalezisko jest często chętnie udostępniane w mediach społecznościowych. Jeśli nadal wam mało Wrocławia sprzed wysokich biurowców i nowoczesnej deweloperki, pomocą służą darmowe zbiory Polskiej Kroniki Filmowej. A stolicy Dolnego Śląska poświęcano w niej kilometry filmowej taśmy!

📢 Takie skarby w stylu vintage można znaleźć w Internecie. Sprawdź rzeczy retro z Wrocławia Żeby znaleźć wyjątkowe perełki w stylu vintage lub piękne meble z czasów PRL, nie trzeba od razu wybierać się na targi staroci czy do antykwariatów. Czasem wystarczy poszperać w Internecie. Kolekcjonerzy często wystawiają swoje znaleziska w sieci. Zobacz, co można upolować. 📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu!

📢 Zalew w Starych Bogaczowicach jest idealny na weekendowy wypad. Poopalacie się tutaj bez tłumów Zalew w Starych Bogaczowicach to ustronne miejsce nad wodą. Bez tłumów, bez ciekawskich spojrzeń. Tutaj można zaszyć się w weekend i poopalać, odpocząć i w spokoju poczytać książkę. Co prawda nie można się kąpać, ale zamoczyć nogi – owszem. Na miejscu jest również karczma. Można w niej zjeść i skorzystać z toalety. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, koniecznie zajrzyjcie. 📢 Kamienice we Wrocławiu kryją wiele sekretów. Oto najpiękniejsze wnętrza odrestaurowanych zabytków! Wrocławskie kamienice skrywają wiele sekretów, które często są ujawniane przypadkiem, na przykład podczas renowacji. Ozdobne polichromie czy kolorowe malunki to prawdziwa sztuka schowana w często niepozornych wnętrzach. Zobacz najpiękniejsze z nich. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na al. Sobieskiego gotowy? Wrocławscy kierowcy już zdejmują nogę z gazu "Uwaga, odcinkowy pomiar na Sobieskiego już działa!" - można przeczytać na różnych grupach dyskusyjnych w mediach społecznościowych. Pracownicy Inspektoratu Transportu Drogowego zdjęli już folię ochronną z urządzeń i znaków. Żółte kamery celują w nasze samochody, ale czy już działają? Sprawdziliśmy to!

📢 W tych punktach we Wrocławiu za darmo wyrzucimy stare meble, opony czy elektronikę. Jakie śmieci trafiają na PSZOK? Jeśli nie masz co zrobić ze starą kanapą, zepsutą lodówką czy gruzem po remoncie nie zostawiaj jej przy wiacie śmietnikowej. We Wrocławiu prężnie działają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Śmieci wielkogabarytowe, elektronika, sprzęty domowe, i wiele więcej można za darmo wyrzucić właśnie w PSZOK-u. Zobacz, czego pozbywają się wrocławianie. 📢 Nowe mieszkania powstaną koło Dworca Głównego PKP we Wrocławiu. Plomba powstanie w miejscu dawnej komendy Archicom planuje we Wrocławiu nową inwestycję tuż przy Dworcu Głównym PKP. To mieszkania w samym centrum miasta i widokiem na budynek dworca. "Gwarna" ma być kameralną inwestycją w centrum pośród już istniejących zabudowań. Deweloper rozpoczął przedsprzedaż.

📢 Niebezpieczny przystanek we Wrocławiu. Pasażerowie nie dają rady wsiadać do tramwajów, motorniczowie też mają problem Przystanek Dolmed, znajdujący się między ul. Strzegomską i ul. Legnicką, jest zbyt krótki. Nie pozwala na prawidłowe zatrzymanie się wzdłuż niego tramwajów linii 20, jadących w stronę Leśnicy. Motorniczowie nazywają go "niebezpiecznym". Mówią, że stwarza zagrożenie dla nich, a przede wszystkim - dla pasażerów.

📢 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sprawdź, jak głosować. To trzeba wiedzieć przed eurowyborami Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej. Termin wyborów zbliża się wielkimi krokami. Już 9 czerwca wybierzemy eurodeputowanych. Prezentujemy najważniejsze informacje związane z wyborami. Przeczytaj, jak głosować oraz sprawdź obowiązujące zasady. Poznaj odpowiedzi na pytania: ilu posłów liczy PE, jak duża będzie polska delegacja oraz czym zajmuje się Parlament Europejski. 📢 Wrocławskie Kino Lwów popada w ruinę. Tu czas zatrzymał się w PRL-u. Kiedyś w tym budynku spotykała się masoneria Ostatni film wyświetlono tutaj w 2011 roku. Wówczas Kino Lwów zakończyło swoją działalność. I choć to nie tak dawno temu, to wewnątrz kina czas zatrzymał się wcześniej, w epoce PRL-u. Historia tego miejsca zaczyna się w niemieckim Breslau w 1925 roku, gdy modernistyczny budynek przy al. Hallera był zakonem masonerii.

📢 Te produkty znikają z marketów Lidl, Biedronka, Auchan. Bakterie w mleku i wędlinie! GIS ostrzega! To wycofane produkty GIS ostrzega! Kolejne produkty znikają z półek w sklepach i supermarketach. Pestycydy w pieprzu, niebezpieczna dla alergików soja w chipsach, plastik w mięsie. Z obrotu wycofano też popularne mleko, a ostatnio wędlinę. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej kuchni. To najnowsza lista produktów wycofanych ostatnio (kwiecień, maj, czerwiec 2024) przez sanepid.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Malownicze! 10 urokliwych miejscowości. Żyje tu zaledwie garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki. Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego, nad wodami Morza Liguryjskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą tam bardzo łatwo dotrzeć! Podpowiadamy jak! 📢 Pałac w ruinie! Tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane pałacowe wnętrza i mroczne piwnice. Mamy zdjęcia Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie.

📢 Tak wyglądał Wrocław około 100 lat temu. Zobacz fascynujące fotografie sprzed wieku Poznajecie nasze miasto sprzed około 100 lat? Tak właśnie wyglądał Wrocław w latach dwudziestych minionego wieku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Wiele miejsc już nie istnieje, inne zmieniły się nie do poznania. Niektóre z zachowanych kamienic nadal pozostaje cichym świadkiem burzliwej historii stolicy Dolnego Śląska. Fotografie Wrocławia z 1921 roku pochodzą z portalu fotopolska.eu. Zobaczcie!

📢 Łoś we Wrocławiu. Sceny jak z serialu "Przystanek Alaska". Zwierzę spokojnie sobie spaceruje po regionie Co najmniej od wtorku (4 czerwca) mieszkańcy Iwin, Jagodna, Brochowa i okolic, mogą na swoich ulicach spotkać prawdziwego łosia. Zwierzę kojarzy się raczej ze Skandynawią i Alaską, niż Dolnym Śląskiem. Skąd się wziął we Wrocławiu? 📢 Kandydaci w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024 (okręg nr 12). Zobacz, kto kandyduje Oto kandydaci z woj. dolnośląskiego i opolskiego okręg nr 12 w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024. PKW opublikowała oficjalne listy zarejestrowane przez wszystkie komitety wyborcze. Poniżej zobaczysz nazwiska osób, które ubiegają się o mandat europarlamentarzysty. Sprawdź, kto kandyduje z Twojego regionu.

📢 Dokończą obwodnicę śródmiejską we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Czego boi się Unia Europejska? Europejczycy mówią wprost. W tle wojna i migracja Jakie jest podejście Europejczyków do Unii Europejskiej i obecnych wydarzeń na kontynencie? BVA Xsight przeprowadził sondaż, w którym Europejczycy odnieśli się do kilku ważnych kwestii w związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego.

📢 Sky Bridge 721: najdłuższy most wiszący na świecie. Zobacz cennik biletów w 2024 roku. Wyjątkowa atrakcja tuż obok Polski Sky Bridge 721 to wyjątkowy most w Czechach. Co go wyróżnia? Jest najdłuższym pieszym mostem wiszącym na świecie. Znajduje się w ośrodku Dolní Morava, znanym do tej pory m.in. z ogromnej wieży widokowej, nazywanej „ścieżką w chmurach”. Wiszący most w Czechach jest rozpięty pomiędzy dwoma sąsiadującymi szczytami i wisi na wysokości prawie 100 metrów! Jak wygląda Sky Bridge 721? Czy warto się tam wybrać i ile kosztują bilety w 2024 roku?

📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje? 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Polskie aktorki alkoholiczki. Agnieszka Kotulanka walczyła z nałogiem przez lata i przegrała, Izabela Trojanowska wyszła z kryzysu Agnieszka Kotulanka, Izabela Trojanowska, ale też Edyta Olszówka, Stanisława Celińska i dziesiątki innych. Wiele polskich gwiazd zmagało i wciąż zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Jedne pokonały nałóg, inne niestety z nim przegrały. Poznaj ich historie.

📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka. 📢 Pogrzeb Jana Kulczyka. Milioner pochowany na Nowinie w Poznaniu Pogrzeb Jana Kulczyka na poznańskiej Nowinie rozpoczął się o godzinie 14.30. Wcześniej, o godz. 11.30, odprawiono mszę żałobną w kościele na Wzgórzu Św. Wojciecha.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile miesięcznie wydajemy na gospodarstwo domowe?