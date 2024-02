Prasówka 10.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka X LO w hotelu Haston we Wrocławiu. Tak się bawili maturzyści! Mamy mnóstwo zdjęć”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka X LO w hotelu Haston we Wrocławiu. Tak się bawili maturzyści! Mamy mnóstwo zdjęć W piątek 9 lutego 2024 r. uczniowie kolejnego wrocławskiego liceum mieli swoją studniówkę. Maturzyści z X LO im. Stefanii Sempołowskiej na Karłowicach bawili się w hotelu Haston. Mamy mnóstwo zdjęć - zobaczcie!

📢 Targi, kiermasze i bale karnawałowe. Taki będzie weekend we Wrocławiu 10-11 lutego 2024 r. W tę sobotę i niedzielę we Wrocławiu szykuje się wiele wydarzeń dla mieszkańców. Nie dość, że to ostanie dni karnawału, to zbliżają się walentynki! W sobotę i niedzielę odbędą się tragi, kiermasze i bale karnawałowe. Wybierzcie coś dla siebie!

📢 Na tych ulicach domy i mieszkania we Wrocławiu są najdroższe. Mieszkasz tu? Śpisz na pieniądzach! Zobacz ceny i lokalizacje Od początku 2024 roku średnia cena metra kwadratowego mieszkania we Wrocławiu wynosi około 11 tysięcy złotych i nie chce spaść poniżej tej kwoty. Są jednak lokalizacje, gdzie za nieruchomość trzeba zapłacić o wiele więcej. Na podstawie raportu przygotowanego przez Sonarhome.pl sprawdziliśmy, gdzie są najdroższe nieruchomości w naszym mieście. Kliknij w zdjęcie, następnie posługuj się strzałkami lub gestami na smartfonie, aby przejść do kolejnego slajdu.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur. Takie pieniądze wpłyną na konta emerytów w lutym, a takie w marcu. Sprawdź, o ile wzrosną świadczenia emerytalne 2024 Emerytury w lutym będą wypłacane po raz ostatni w takiej wysokości. Od marca emeryci i renciści otrzymają wyższe, zwaloryzowane świadczenie. W jakiej wysokości otrzymają seniorzy emerytury w lutym, a w jakiej w marcu? Sprawdź o ile wzrosną na rękę wypłaty emerytur i w jakim terminie wpłyną na konta.

📢 Pałac Marianny Orańskiej. Punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Bajkowa neogotycka architektura zachwyca Dolnośląski pałac jak z bajki. Do dziś uchodzi za jeden z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Wzniesiony w XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim zachwyca swoją neogotycką architekturą. Był letnią rezydencją królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Pałac odzyskuje dawny blask i jest punktem obowiązkowym na turystycznej mapie regionu. Zobaczcie zdjęcia tego zachwycającego pałacu. 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Krzysztof Stanowski ma luksusowy dom pod Warszawą. Zobacz, jak mieszka - zdjęcia [10.02.2024 r.] 1 lutego wystartował youtube'owy Kanał Zero, którego twórcą i założycielem jest Krzysztof Stanowski. Na co dzień dziennikarz mieszka w pięknym domu pod Warszawą otoczonym wielkim ogrodem. Zajrzeliśmy, jak wyglądają wnętrza luksusowej posiadłości Krzysztofa Stanowskiego. Zobacz zdjęcia! 📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [10.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie! 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy [10.02.2024] Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [10.02.2024 r.] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [10.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [10.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 09.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Tragiczny wypadek pod Głogowem. Zderzyły się 4 auta, jedna osoba nie żyje. Tyle zostało z samochodów - zobacz zdjęcia W piątek (9 lutego) na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Na drodze pod Głogowem zderzyły się 4 samochody. W sumie poszkodowanych zostało 12 osób. Jedna z nich – młoda kobieta - zginęła na miejscu. Droga jest zablokowana. 📢 Podwyżki emerytur w 2024, jest nowy wskaźnik waloryzacji. Tyle teraz będą dostawać seniorzy Nowy wskaźnik waloryzacji emerytur został ogłoszony przez Główny Urząd Statystyczny 9 lutego 2024 roku. Wiemy doskonale o ile w bieżącym roku wzrosną świadczenia emerytalne. Poniżej dokładne wyliczenia. Sprawdź, o ile wzrośnie Twoja emerytura w 2024 roku, kto może liczyć na większa świadczenia i kiedy będą wypłacane.

📢 Zaginął 36-letni Jarosław Śpiak z Legnicy. Ostatni raz był widziany we Wrocławiu. Czy ktoś go widział? Do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wpłynęło zawiadomienie o zaginięciu 36-letniego mężczyzny. Pan Jarosław ostatni raz był widziany we Wrocławiu. Tu ślad po nim zaginął.

📢 Samochód osobowy z kobietą i dwójką dzieci wpadł do rowu pod Wrocławiem Groźnie wyglądający wypadek na drodze lokalnej (ul. Kochanowskiego) między Świętą Katarzyną i Sulimowem pod Wrocławiem. Samochód osobowy, w którym podróżowała kobieta i dwójka dzieci, wpadł do rowu. Na miejscu interweniują służby ratunkowe. 📢 Rakija, madera i szkocka. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów W czwartek 8 lutego w Paryżu odbyło się losowanie Ligi Narodów. Polacy nie mieli w nim szczęścia i trafili na bardzo trudnych rywali. Kibice nie bardzo wierzą w reprezentację Biało-Czerwonych i nasze szanse na odegranie poważnej roli w tych rozgrywkach uważają za niewielkie. Zobaczcie najlepsze memy po losowaniu Ligi Narodów. 📢 Wypadek pod Środą Śląską. Zablokowana jest droga, którą wytyczono objazd protestów rolników W piątek (9 lutego) pod Środą Śląską niedaleko Wrocławia doszło do wypadku. Samochód marki BMW wypadł drogi, dwie osoby zostały ranne. Wypadek zdarzył się na drodze, przez którą wytyczono objazd protestów rolników.

📢 Trwa strajk generalny rolników 9 lutego na polskich drogach i w miastach. Minister i zastępcy spotkają się z protestującymi Mapa protestu rolników zawiera oznaczenia ponad 260 lokalizacji, a to nie wszystkie, w których pojawiali się rolnicy. 9 lutego strajk odbywa się w centrach dużych miast, zwłaszcza pod urzędami wojewódzkimi, a także na drogach krajowych. - Nasza cierpliwość się wyczerpała - jasno komunikuje rolnicza Solidarność, ogłaszając 9 lutego 2024 strajk generalny. Gdzie protestują w piątek rolnicy? Spotkają się z nimi szefowie ministerstwa rolnictwa.

📢 Izabella Krzan idzie do Stanowskiego. Tak mieszka była miss Polonii. Dla fanów ma śmiałe zdjęcia Izabella Krzan zamienia TVP na nowy projekt internetowy Krzysztofa Stanowskiego. Piękna prezenterka to była miss Polonia, która uwielbia słońce, psy i jest szczęśliwie zakochana. Tak mieszka i żyje na co dzień Izabella Krzan, nowa gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego. Na tych zdjęciach z wakacji naprawdę niewiele ukrywa.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł. 📢 Widawa pod Wrocławiem przekroczyła stany alarmowe. Rzeka wdarła się na ulicę Wilczycką. Wody przybywa, obowiązuje alarm powodziowy! W piątek (9 lutego) wylała Widawa. Zalana została ulica Wilczycka, a dokładnie to jej odcinek w gminie Długołęka, nieopodal wrocławskich Swojczyc. Od początku tygodnia obowiązuje we Wrocławiu i na Widawie stan alarmowy, w związku z wysokim poziomem wody w rzece.

📢 Lista produktów wycofanych ze sklepów 9.02.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 9.02.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 9.02.2024 Oto nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Atrakcyjne nieruchomości na Dolnym Śląsku. Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje domy i mieszkania. Zobacz najnowsze oferty Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje w lutym 2024 około dwudziestu nieruchomości na terenie całej Polski. Kilka z nich to atrakcyjne tereny w dolnośląskich miastach, a ich ceny nie są wygórowane. Zobaczcie zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Dom Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tak żyje z rodziną wiceminister – galeria zdjęć. Tu szykuje pokój dziecięcy Paulina Kosiniak-Kamysz Władysław Kosiniak-Kamysz z rodziną mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to idealna przestrzeń do rodzinnego życia. Może dlatego jeszcze w tym roku Paulina Kosiniak-Kamysz urodzi politykowi trzecie dziecko. Zobacz, jak urządził dom minister obrony, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i gdzie powita z żoną kolejnego maluszka. 📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. Drogi blokowały setki ciągników. Ogromne utrudnienia dla kierowców pod Wrocławiem. Zobaczcie zdjęcia W piątek (9 lutego) rozpoczął się ogólnopolski strajk rolników. Na Dolnym Śląsku ciągniki blokują drogi w ponad 30 miejscach. Najwięcej blokad jest wokół Wrocławia. Rano na łączniku pomiędzy Mirkowem, a Długołęką w gotowości stało ponad 200 maszyn! Ale ciągniki wyjechały także na wiele innych tras Dolnego Śląska.

📢 Z Odry we Wrocławiu wyłowiono ciało mężczyzny. Akcja służb przy moście Szczytnickim Akcja służb na wysokości mostu Szczytnickiego we Wrocławiu. Z Odry wyłowiono ciało. Jak informuje Wodna Służba ratownicza, jest to ciało mężczyzny. Służby powiadomił przypadkowy przechodzień.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 09.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 09.02.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Plac Strzegomski we Wrocławiu zazieleni się na wiosnę. Powstaje nowy skwer dla mieszkańców. Posadzono drzewa z czerwonymi koronami We Wrocławiu na placu Strzegomskim powstaje nowe miejsce dla mieszkańców. Niezagospodarowany dotychczas obszar zieleni zamienia się w skwer. Przybywa roślin drzew i ozdobnych traw. Wcześniej pojawiły się ścieżki i ławki. 📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 3 cuda Dolnego Śląska, których zazdrości nam cały świat. Te niezwykłe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Wojsko ogłasza kolejne przetargi. Można na nich tanio kupić samochody, narzędzia, sprzęt budowlany i wiele innych rzeczy [9.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [9.02.2024]

📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 KGHM szuka pracowników. Miedziowy gigant oferuje umowę o pracę i benefity. Kilkadziesiąt wakatów na różnych stanowiskach KGHM potrzebuje pracowników! Do obsadzenia jest ponad 50 wakatów na przeróżnych stanowiskach. Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś. Dolnośląski gigant miedziowy oferuje umowę o pracę i pakiet benefitów. Kliknijcie w galerię, żeby sprawdzić szczegóły! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 9.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 9.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Wybrano projektanta kładki na Wzgórze Partyzantów. Nie został nim renomowany inżynier, jego oferta była... za tania. O co chodzi? Nie światowej sławy specjalista mostowy prof. Jan Biliszczuk, a inna spółka zaprojektuje kładkę łączącą Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów z ul. Komuny Paryskiej we Wrocławiu. Oferta renomowanego projektanta m.in. Mostu Rędzińskiego została odrzucona ze względu na "rażąco niską cenę" - tak przynajmniej tłumaczy to wrocławski magistrat. Profesor mówi wprost: "Miasto miało możliwość uzyskania dobrej roboty za niską cenę, wybrało trochę wyższą ofertę". Dodajmy - trzykrotnie wyższą.

📢 Z Wrocławia znika sklep papierniczy Ema. Od 35 lat mieszkańcy Powstańców Śląskich i Gajowic robili tu zakupy Sklep papierniczy Ema, który od 35 lat działa przy ulicy Słowiczej na pograniczu Gajowic i osiedla Powstańców Śląskich wkrótce zostanie zamknięty. Właścicielka, pani Anna Czyszewicz z trudem podjęła tę decyzję. Koszty prowadzenia sklepu przerosły dochody. Mieszkańcy także nie kryją rozgoryczenia. 📢 Młody Ukrainiec został zatrzymany na wrocławskim lotnisku. Jest podejrzany o rozboje. Teraz czeka go ekstradycja Młody Ukrainiec, który był poszukiwany przez ukraińskie służby, został zatrzymany na wrocławskim lotnisku. 27-latek jest podejrzewany m.in. o rozboje. Teraz czeka go ekstradycja.

📢 Wrocławska ulica służy jako odwodnienie. Koszmar mieszkańców. Urzędnicy: Są inne priorytety! Mieszkańcy ulicy Gostyńskiej od co najmniej 20 lat nie mogą doprosić się wrocławskich urzędników o remont osiedlowej drogi. Ich życie zamienia się w koszmar za każdym razem, gdy spadnie trochę deszczu. Ulica Gostyńska jest bowiem jedyną w okolicy drogą bez asfaltu, na dodatek położoną niżej i... bez ani jednej studzienki. Droga dosłownie tonie w kałużach. Brak remontu komentują dobitnie: "Prezydent Sutryk ma nas gdzieś. A my wszyscy na niego głosowaliśmy...".

📢 Brutalny atak owczarka na małego Tofika. Piesek został oskalpowany, to cud że żyje! Drastyczne zdjęcia! Mieszkańcy kamienicy przy ul. Traugutta 58B przeżyli wczoraj dramatyczne chwile. Na ich oczach mały piesek o imieniu Tofik, został brutalnie zaatakowany przez owczarka niemieckiego. Jedna z mieszkanek nie dopilnowała go i biegał po podwórku bez smyczy i kagańca. Nagle rzucił się na małego pieska i dosłownie oskalpował go w okolicach karku i głowy. Na tym ta historia się nie kończy! Pani Laura Kucharzyszyn, która zaangażowała się w ratowanie Tofika, napisała do nas i prosi o nagłośnienie całej sytuacji. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Niektóre z tych dziecięciu miejscowości to prawdziwe perełki rodem ze średniowiecza Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Lokatorzy Trzonolinowca będą musieli się wyprowadzić. Urząd szuka lokali zastępczych w TBS Urząd miasta kończy przeprowadzanie ankiet wśród mieszkańców Trzonolinowca o ich potrzebach lokalowych. Urzędnicy chcą być przygotowani na wysiedlenie mieszkańców, choć decyzja jeszcze nie zapadła. Mieszkańcy lokale zastępcze mieliby dostać m.in. w TBS-ach w Leśnicy. Sytuacja to pokłosie opinii prof. Krzysztofa Schabowicza z Politechniki Wrocławski o stanie technicznym budynku. 📢 Zapadnie, tajemne przejścia, kamienny stół. Dawna siedziba templariuszy to jeden z największych pałaców na Dolnym Śląsku Choć jest bardzo okazały, niewiele osób ma o nim pojęcie! Dawna siedziba templariuszy w Oleśnicy Małej to rozbudowany w renesansie, średniowieczny pałac, o niezwykłej urodzie. Jest też zakazanym owocem, bo rezyduje w nim państwowy instytut. Tu PRL miesza się z rycerskimi akcentami, a nad wszystkim pieczę sprawuje garstka dzielnych pasjonatów, pod przywództwem dyrektora placówki. Z Gazetą Wrocławską zobaczcie salę rycerską, rokokowy piec kaflowy, stary mechanizm zegara i średniowieczną piwnicę.

📢 Wrocław w roku 1994 - tak nasze miasto wyglądało dokładnie 30 lat temu. To jak podróż do innej epoki! Lata 90. we Wrocławiu pełne były kontrastów. W mieście prowadzono spore remonty, a kamienice ze ścisłego centrum zyskiwały nowe kolory. W lecie jak grzyby po deszczu wyrastały ogródki piwne, a natarczywe reklamy kusiły przechodniów. Zapraszamy Was na podróż po Wrocławiu z roku 1994. 📢 Łabędzi Staw koło Zamku Książ w Wałbrzychu i jego mroczna historia. Leżą tutaj szczątki małych dzieci. Kim byli ci chłopcy? Łabędzi Staw w Wałbrzychu niedaleko zamku Książ jest nieco zapomnianym zabytkiem w Książańskim Parku Krajobrazowym. Znajduje się tutaj grób dwóch niemowląt, które pochowano na wyspie Łabędziego Stawu koło zamku. Dziś nie ma w nim wody, ale nadal można oglądać kamienne nagrobki małych chłopców... Wiadomo, kim są i kto ich tam pochował. Szczegóły w artykule i w podpisach pod zdjęciami. Zobaczcie galerię i mapę z zaznaczonym miejscem pochówku i Łabędziego Stawu.

📢 Wrocławski urząd miasta trawiony aferami. Nielegalny autokomis, pornografia, co następne? "Jacek Sutryk nie potrafi rządzić" Kolejna afera w urzędzie miasta, tym razem o pornograficznym charakterze, rzuca cień na magistrat i prezydenta Wrocławia. Urząd nie chce wyjaśniać, kto mógł wiedzieć o skandalach, poza samymi "bohaterami". Część urzędników ma tego dość. Dlatego te szokujące informacje wyciekają do mediów. 📢 Protest rolników na Dolnym Śląsku. Ciągniki wyjadą na drogi. Mapa utrudnień dla kierowców! W piątek (9 lutego) rolnicy z Dolnego Śląska wezmą udział w ogólnopolskim proteście. Swoimi ciągnikami wyjadą na drogi. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień na głównych trasach w regionie, zwłaszcza w okolicy Wrocławia. Publikujemy mapę z miejscami, gdzie odbędą się strajki. 📢 Protest rolników na drogach w okolicach Wrocławia. Wyznaczono objazdy. Gdzie pojawią się blokady? W piątek (9 lutego) około godziny 9 rozpocznie się ogólnopolski protest rolników. Oczywiście obejmie on swoim zasięgiem także Dolny Śląsk, w tym również podwrocławskie, oblegane drogi. Na głównych drogach dojazdowych do Wrocławia, a także na ulicach prowadzących do ścisłego centrum naszego miasta pojawią się blokady. Sprawdźcie, których tras warto unikać.

📢 Niedawno je zamykano, teraz wracają do Wrocławia. Znana polska marka otwiera nowy sklep w Sky Tower Do grona najemców Sky Tower we Wrocławiu, dołączyła popularna sieć salonów Empik. Otwarcie zaplanowane jest już wiosną. Czy uda się mu utrzymać, czy czeka go podobny los co sklep na rynku, Dworcu Głównym czy w Renomie? 📢 Policja weszła do urzędu gminy Długołęka i zabezpieczyła laptopy. Fałszowanie dokumentów przy przetargu na 10 mln zł? Do zadziwiającego przebiegu zdarzeń doszło w gminie Długołęka. Samorząd rozstrzygnął przetarg na budowę kanalizacji w Kiełczowie na korzyść firmy, wobec której… dwukrotnie złożył zawiadomienie do prokuratury! Niedawno policja zabezpieczyła urzędowe komputery i laptopy, by wyjaśnić podejrzaną sprawę.

📢 Na zmarszczki zamiast liftingu i botoksu. Działają cuda, a kosztują grosze. Te kosmetyki z apteki to najlepsze kremy przeciwzmarszczkowe Wygładzają zmarszczki, napinają, nawilżają, ujędrniają, regenerują i rozświetlają cerę. Dzięki temu wyglądasz młodo i promiennie. Do tego nie musisz wydawać fortuny na drogie, luksusowe kremy przeciwzmarszczkowe czy zabiegi medycyny estetycznej. Te maści i kremy z apteki działają cuda, a kupisz je za grosze. Warto wypróbować ich działanie, bo nic nie tracisz, a możesz zyskać bardzo dużo za niewielkie pieniądze. Sprawdź, które tanie kosmetyki będą najlepsze dla ciebie.

📢 Zabójstwa 10-letniej Kristiny z Mrowin. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący Jakuba A. na dożywocie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu podtrzymał karę dożywocia dla Jakuba A., który został oskarżony o morderstwo 10-latki ze wsi Mrowiny na Dolnym Śląsku. Ciało Kristiny zostało odnalezione w lesie, znajdującym się zaledwie 6 km od jej miejscowości. Dziewczynka zmarła z powodu licznych ran klatki piersiowej i szyi, które zostały jej zadane przez napastnika. 📢 Janusze tatuażu. Cała klata do amputacji! Zobaczcie nowe dzieła tych "mistrzów" Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - tego jeszcze nie widzieliście! 📢 Mieszkaniec Dolnego Śląska poszukiwany listem gończym. Mogło dojść do tragedii! Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jacek Czaiński z okolic Legnicy jest poszukiwany przez policję. Za Dolnoślązakiem został nawet wystawiony list gończy. Według śledczych, mężczyzna mógł doprowadzić swoim postępowaniem do prawdziwej katastrofy.

📢 Zielona kranówka na południu i wschodzie Wrocławia. Dlaczego bieżąca woda ma taki kolor? Mieszkańcy południowo-wschodnich części Wrocławia mogli dzisiaj (czwartek, 8 lutego) przeżyć prawdziwy szok. W niektórych rejonach naszego miasta płynie zielona kranówka! Zobaczcie, z jakiego powodu bieżąca woda będzie miała w najbliższym czasie taki kolor.

📢 Skandal we wrocławskim magistracie. Jedna z pracownic miała się rozbierać w urzędzie i nagrywać filmy pornograficzne Marcin Torz z portalu ujawniamy.com pokazał skandaliczne nagranie z wrocławskiego magistratu. Jak twierdzi dziennikarz - urzędniczka miała w miejscu swojej pracy... kręcić filmy na których się rozbiera. Sprawa ujrzało światło dzienne w środę 7 lutego. 📢 Tu we Wrocławiu mieszkania są najtańsze. Planujecie zakup własnego "M"? To najnowszy ranking osiedli Kupno mieszkania w dzisiejszych czasach to coraz większy problem. Ceny są zawrotne zwłaszcza w dużych miastach, jak Wrocław. Według najnowszych danych SonarHome.pl, średnio za metr kwadratowy trzeba wyłożyć teraz aż… 11 299 zł! Eksperci portalu pokazują także, w których częściach Wrocławia lokal kosztuje taniej. Zobacz najnowszy ranking najtańszych osiedli w galerii.

📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia. 📢 Tak mieszka Natalia Siwiec z córką w Meksyku. Miss Euro 2012 zniknęła z polskich mediów Natalia Siwiec to modelka, której kariera nabrała tempa, gdy okrzyknięto ją Miss Euro 2012. Celebrytka od tamtego czasu chętnie uczestniczyła w różnych wydarzeniach medialnych i pozowała na ściankach. Miała również przygodę z telewizją i filmem. W ostatnich latach postanowiła jednak odsunąć się w cień - skupić na samorozwoju i życiu rodzinnym. Okazuje się, że kupiła wymarzoną posiadłość w Meksyku! Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Dolnoślązak zrobił wyjątkowe zdjęcie Śnieżki. Naukowcy z NASA byli zachwyceni niezwykłą fotografią! Marcin Ślipko, geodeta z wsi Snowidza w powiecie jaworskim, zajmujący się hobbystycznie astrofotografią, uchwycił na zdjęciu konstelację Oriona nad Śnieżką i Domem Śląskim. To ujęcie zachwyciło naukowców z NASA, którzy ogłosili je Astronomicznym Zdjęciem Dnia. Do tej pory takie wyróżnienie spotkało tylko 10. Polaków. Dziennie ubiegają się o nie tysiące astrofotografów. Na stronę NASA z tymi zdjęciami wchodzi ponad milion użytkowników. 📢 Niezwykłe wyniki wieloletnich badań. Krzysztof Kolumb był polskim księciem, synem króla Władysława III Krzysztof Kolumb nigdy więcej nie będzie znany jako Włoch, ale jako polski książę – stwierdził dr Manuel Rosa w konsulacie RP w Nowym Jorku. Rosa 30 lat swojego życia poświęcił na badanie życiorysu Krzysztofa Kolumba. Jest autorem książek o słynnym żeglarzu, m.in. „Kolumb – historia nieznana”.

📢 Tłusty czwartek w natarciu! Internauci nadchodzą z nową dawką memów To już tłusty czwartek, a my nie możemy się doczekać, by podzielić się w Wami dawką dobrego humoru. Tym bardziej, że śmiech to zdrowie, a zdrowie to rozsądny wysiłek fizyczny. Pośmiejcie się z nami, zanim sięgniecie po pączki! Przeczytajcie też skąd wzięło się to święto. 📢 Orange wyprzedaje mnóstwo nieruchomości na Dolnym Śląsku. Wśród nich budynki i działki Zamek na wzgórzu, loft w centrum czy po prostu domek jednorodzinny. Firma Orange, największy operator komórkowy w Polsce, sprzedaje mnóstwo nieruchomości w drodze negocjacji z chętnymi do zakupu. Na samym tylko Dolnym Śląsku, to około 30 różnych lokalizacji. Przy każdej z nich Orange proponuje swoją cenę, która zwykle przebija atrakcyjnością rynkowe oferty. Zobaczcie co operator ma do sprzedania w naszym regionie i ile trzeba zapłacić (ceny netto). Z bogatej oferty wybraliśmy najciekawsze propozycje.

📢 Takie psy wyją, niszczą i szczekają. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 7.02.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują. 📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 7.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature.

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 W Bielanach Wrocławskich poczujesz się jak na przedmieściach Seulu. Zobacz, co tam można zjeść i kupić W Bielanach Wrocławskich nikogo nie dziwi widok koreańskich napisów w witrynach sklepów czy reklamy napojów z popularnymi gwiazdami muzyki z Seulu. To miejsce, gdzie Koreańczycy stanowią większość mieszkańców - nic dziwnego, skoro tutaj pracują. Jak wygląda ta mała Korea w Bielanach Wrocławskich? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Krzysztof Rutkowski mówi wprost: wyłowione ciało kobiety to na pewno Adila z Azerbejdżanu. Trwają poszukiwania jej dziecka Biuro Detektywistyczne Rutkowski twierdzi, że wyłowione z Odry ciało to Adila z Azejberdżanu, która zaginęła wcześniej wraz ze swoim dwumiesięcznym dzieckiem. Krzysztof Rutkowski, reprezentujący rodzinę, podaje szczegóły sprawy oraz zdradza następne kroki. Czy uda się odnaleźć zwłoki malutkiego dziecka? 📢 Koleje Dolnośląskie z rekordem przewiezionych pasażerów. Oto najpopularniejsze trasy w regionie! W minionym roku Koleje Dolnośląskie ustanowiły rekord w ilości przewiezionych pasażerów. Z usług przewoźnika skorzystało ponad 19 milionów osób. Najczęściej wybieranym kierunkiem podróży okazał się Wrocław, który odnajdziemy we wszystkich spośród 10 najpopularniejszych dolnośląskich relacji. Łącznie, przewieziono na nich ponad 4,5 miliona osób.

📢 Historyczne stajnie na Kępie Mieszczańskiej odrestaurowane i gotowe do otwarcia. Co w nich będzie? Efektowna i wyjątkowa inwestycja we Wrocławiu. Liczące niemal 300 lat, zabytkowe stajnie na Kępie Mieszczańskiej, zostały odrestaurowane i są gotowe na wprowadzenie się najemców. W odnowionej przestrzeni miejsce znajdą cztery ogólnodostępne lokale.

📢 Wojsko we Wrocławiu wyprzedaje sprzęt. Pierwszy raz w 2024 roku! W ofercie narzędzia, pojazdy, torby, a nawet... drewno opałowe! Pierwszy w 2024 roku przetarg Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu zbliża się wielkimi krokami. Oferowanych artefaktów jest naprawdę wiele, a ich różnorodność zachwyci fanów militariów. Otwarcie złożonych w przetargu ofert nastąpi 15 lutego o godz. 10 w AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39. 📢 Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca był pod wpływem alkoholu Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca był pod wpływem alkoholu. Jedno z najszybszych ferrari w historii zostało rozbite na al. Mickiewicza. Wartość nowego samochodu to ponad 1 mln 300 tys. zł. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach. Został jednak lekko poturbowany. Trafił na badania do szpitala im. WAM. Okazało się, że był po spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,4 promila. Policja zatrzymała mu prawo jazdy.

📢 Wytwornie i z klasą. Tak wyglądała studniówka Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu W sobotę (3 lutego) szyk i elegancję na studniówce pokazali uczniowie Liceum Ogólnokształcące nr VI im. Bolesława Prusa we Wrocławiu. Bawili się w przepięknie ozdobionej sali Times Event Center. Zobacz jak prezentowali się przyszli maturzyści!

📢 Studniówka Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Styl jak z nowojorskiej Metropolitan Opera! W sobotę 3 lutego, w sali Balkon odbyła się studniówka czwartoklasistów, kończących niedługo Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia, im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Zarówno młodzi muzycy, jak i ich nauczyciele wyglądali obłędnie! W takich kreacjach można śmiało pokazać się w nowojorskiej Metropolitan Opera! 📢 Koty do adopcji. Te słodkie kocięta czekają na dom we wrocławskim schronisku dla zwierząt. Przygarniesz? Koty do adopcji! Kto pokocha? Dobra wiadomość dla "kociarzy". Jeśli marzycie o słodziaku, który wniesie do Waszego domu mnóstwo ciepła i radości, zajrzyjcie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu. W placówce są koty, które czekają na kochający dom - śliczne, zdrowe, do przytulania. Zobaczcie zdjęcia w galerii!

📢 Najlepsza kawa ziarnista, czyli jaka? Ranking najpiękniej pachnących produktów Aromat świeżo zaparzonej kawy doskonale budzi nas o poranku - aby najlepiej rozpocząć dzień, dobieraj najlepsze ziarna. Tylko które z nich najlepiej wpasują się w kubki smakowe? Podpowiadamy jakie ziarna wybrać, aby pobudzić organizm do działania. 📢 Najpiękniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Malowniczo położone przyciągają turystów i kuracjuszy. Zachwyca nie tylko Polanica-Zdrój Dolny Śląsk uzdrowiskami stoi. Sanatoria przyciągały kuracjuszy już w XVIII wieku. Kusiły mikroklimatem, źródłami wód mineralnych i widokami, które zapierają dech w piersiach. Dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na liście dolnośląskich uzdrowisk są m.in.: Polanica- Zdrój, Duszniki-Zdrój, czy Lądek-Zdrój - zaliczany do najstarszych uzdrowisk w Europie. Te malownicze miejscowości po prostu trzeba odwiedzić, nie tylko w trosce o zdrowie.

📢 Ogrodowe must have. Polecamy 7 hitów, które naprawdę warto mieć. Te rośliny są modne i rzeczywiście piękne Polecamy rośliny, które robią prawdziwą furorę w ogrodach. Są nie tylko modne, ale rzeczywiście piękne i niezbyt trudne w uprawie. Pozwalają urządzić różne zakątki – w słońcu i cieniu, kwitną długo, a niektóre wyglądają atrakcyjnie nawet zimą. Oto 7 ogrodowych hitów. 📢 Tragedia na Śnieżce. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku w rynnie śmierci. To mieszkaniec Dolnego Śląska i Lubuskiego Tragiczny wypadek w Karkonoszach. Dwie osoby spadły z północnych zboczy Śnieżki, w Kocioł Łomniczki. Początkowo służby informowały, że w zgłoszeniu była mowa o trzech osobach biorących udział w wypadku, ale te wiadomości nie potwierdziły się. Po godz. 16 poinformowano, że dwie osoby nie żyją, a poszukiwania ewentualnego trzeciego uczestnika wypadku nie przyniosły skutku. Akcję zakończono po przetransportowaniu ciał dwóch mężczyzn, którzy ponieśli śmierć na miejscu.

📢 Nawigacja wyprowadziła ich na zalany most. Niecodzienny wypadek dwóch cudzoziemców we Wrocławiu W środę (24 stycznia) doszło we Wrocławiu do dziwnego wypadku. Dwóch cudzoziemców z Indii chciało przejechać autem przez... zalany most. Droga była zamknięta dla ruchu, ale tak ich poprowadziła nawigacja. Samochód utkwił w wodzie. Na miejscu interweniowała straż pożarna i policja. 📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły. 📢 Widawa we Wrocławiu rozlewa się coraz szerzej. Stan alarmowy przekroczony już o 50 cm! Zobacz zdjęcia z drona Powoli normuje się sytuacja na rzekach Dolnego Śląska, po nagłych wezbraniach. Jednak są miejsca, gdzie wciąż poziom wody w rzekach jest bardzo wysoki i rozlewa się ona między wałami, tworząc wielkie rozlewiska. Tak jest m.in. w Dolinie Baryczy, a także w samym Wrocławiu. Widawa w rejonie Psiego Pola i Zgorzeliska przekroczyła stan alarmowy o około pół metra i woda jest już przy wałach przeciwpowodziowych. Zobaczcie wielkie rozlewiska tej rzeki widziane z drona.

📢 Gęś, kaczka, pies i ich opiekun na dworcu we Wrocławiu. Dariusz Brzeski z Dolnego Śląska, a ze swoim stadem jeździ po całym kraju Uśmiech i zaciekawienie wśród mieszkańców Wrocławia budzi widok Pana Dariusza Brzeskiego, który co jakiś czas spotykany jest ze swoim stadem – psem, kaczką i gęsią. Mężczyzna pochodzi z Kłodzka, a podróżuje po całej Polsce. Przy okazji niedawnej wizyty we Wrocławiu udało nam się z porozmawiać z panem Dariuszem. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji!

📢 Dlaczego Rynek we Wrocławiu jest taki krzywy? Okazuje się, że nie tylko on! Spacerując po płycie Rynku, nie zauważymy w jego kształcie nic niezwykłego. Naszą uwagę zwracają kamieniczki, ratusz czy pręgierz. Wszystko równe, piękne, zabytkowe i zachwycające zarówno wrocławian jak i turystów. Tymczasem nie jest tak, jak nam się wydaje. Bo Rynek we Wrocławiu jest po prostu krzywy! 📢 Te monety NBP są dużo warte! Zobacz okolicznościowe monety wydawane przez NBP. Masz którąś z nich? Sprawdź, czy masz je w domu Emisja monet kolekcjonerskich i okolicznościowych stanowi doskonałą okazję do uhonorowania ważnych historycznych wydarzeń, postaci oraz kultury, nauki i tradycji Polski. Monety kolekcjonerskie są wykonane z najwyższej jakości złota i srebra, a często uatrakcyjniane są poprzez dodanie elementów z innych materiałów, takich jak bursztyn, krzemień pasiasty czy szkło, lub przy użyciu technik dodatkowych, jak tampondruk, druk UV, selektywne złocenie czy matowienie laserowe. Każda moneta jest pakowana w kapsułkę i umieszczana w kolekcjonerskim etui, do którego dołączany jest certyfikat. Jest to doskonała okazja dla kolekcjonerów do poszerzenia swojej kolekcji oraz dla wszystkich zainteresowanych historią i kulturą Polski do upamiętnienia ważnych wydarzeń i postaci. W Polsce za emisję monet odpowiada Narodowy Bank Polski, który od 1995 roku regularnie co roku wydaje kilka nowych monet nawiązujących do historii współczesnej lub do postaci czy wydarzeń historycznych.

📢 Jakie monety z PRL-u są najrzadsze? Kolekcjonerzy wciąż ich poszukują. Jak sprawdzić czy są dużo warte? Polskie monety PRL-u są często poszukiwane przez kolekcjonerów. Niektóre z nich mogą mieć niezwykle wysoką wartość. Choć w domach większość okazów może być zwykła, niezbyt cenna, warto przejrzeć swoje zasoby. Kto wie, może akurat znajdziemy niezmiernie rzadkie perełki, które skuszą kolekcjonerów? Które monety są coś warte? Jakie powinny zwrócić naszą uwagę? Na jakich monetach można zarobić? Szczegółowo objaśniamy to w poniższym artykule. Zobacz!

