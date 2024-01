Prasówka 10.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA”?

Prasówka 10.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.01.24

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Kilkudziesięciu nowych policjantów na Dolnym Śląsku. Tym razem wyjątkowo dużo kobiet Stan osobowy dolnośląskiego garnizonu policji powiększył się właśnie o kolejnych 40 mundurowych! Wśród nowych policjantów, którzy są już po uroczystym ślubowaniu jest aż 16 kobiet. To aż 40 procent wszystkich nowych funkcjonariuszy! Podczas ostatnich podobnych uroczystości, ten odsetek często bywał znacznie niższy. Funkcjonariusze pojadą teraz na kurs podstawowy do szkół policji w kraju, a później wrócą do swoich jednostek macierzystych.

Prasówka 10.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ministerstwo wyłącza tereny z gospodarki leśnej. Te lasy we Wrocławiu i okolicach nie pójdą pod topór! Nowa minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska, wydała decyzję wyłączeniu z gospodarki leśnej kilku obszarów w Polsce. Na liście są też lasy znajdujące się bezpośrednio we Wrocławiu i w okolicach miasta. Które konkretnie? Sprawdźcie!

📢 Przełom polityczny w sejmiku? Jest wniosek opozycji o odwołanie Andrzeja Jarocha z funkcji przewodniczącego Do kancelarii sejmiku województwa dolnośląskiego wpłynął dzisiaj wniosek o odwołanie przewodniczącego. Podpisało się pod nim 18 radnych. To oznacza, że w ciągu 7 dni zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Przed nami trzecia już taka próba opozycji. Poprzednie się nie udały, ale z naszych informacji wynika, że tym razem dojdzie do przełomu. Wszystko wskazuje, że Platforma Obywatelska i reszta opozycji osiągnie cel. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [10.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [10.01.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Modne paznokcie na styczeń 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [10.01.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na styczeń 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Tak Katarzyna Cichopek udekorowała willę na święta. Tak spędzi je z Maciejem Kurzajewskim [10.01.2024] Katarzyna Cichopek jest już gotowa na święta! Aktorka i Maciej Kurzajewski spędzą je pierwszy raz w nowym domu. Przypominamy, że wnętrza luksusowej rezydencji zaprojektował Jonatan Kilczewski - ulubiony projektant gwiazd, który ma swój cykl w telewizji. Tak będą wyglądać święta u "Kurzopków"!

📢 Horoskop numerologiczny na 2024 rok. Komu sprzyjać będą gwiazdy, kto odniesie sukces? [10.01.2024] Numerologia to magiczna sztuka przepowiadania przyszłości z liczb, które zawarte są w dacie naszego urodzenia. Aby dowiedzieć się, co czeka cię w 2024 roku, dodaj do siebie wszystkie liczby z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Np. jeśli urodziłeś się 12.08.1965 to jesteś numerologiczną Piątką, bo 1+2+0+8+1+9+6+5=32, a 3+2=5, a więc na 2024 rok przeczytaj przepowiednię dla Piątki. Zobacz, którym numerom będzie sprzyjać los w 2024 roku! 📢 Abonament RTV - tyle wyniesie opłata w 2024 roku. Te osoby zostały zwolnione z opłaty abonamentowej - lista [10.01.2024] Znamy wysokość opłaty abonamentowej, która będzie obowiązywała w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji określiła stawki za korzystanie z odbiornika radiofonicznego oraz telewizyjnego. Jednak nie wszyscy od stycznia będą musieli wnosić opłatę za abonament RTV. Wiemy, kto zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania opłaty abonamentowej w 2024 r. Lista jest bardzo długa - sprawdź, czy na niej jesteś.

📢 Tak teraz wyglądają Paddy i Angelo z The Kelly Family. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" [10.01.2024] The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Znamy limity wypłat pieniędzy z bankomatu 2024. Taki jest limit płatności gotówką [10.01.2024] Płatności bezgotówkowe to obecnie najpopularniejszy sposób uregulowania transakcji. Czasami jednak potrzebujemy gotówki, a najprostszym sposobem jest udanie się do najbliższego bankomatu. Jakie są limity wypłat pieniędzy w 2024 roku w najpopularniejszych bankach. Jakie są limity płatności gotówką? Odpowiedź w artykule i galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [10.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem. 📢 Tymi pieniędzmi nie zapłacisz. Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku [10.01.2024] W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze.

📢 Zakazany owoc - to wydarzy się w drugim tygodniu stycznia: Handan, matka Kumru, wkracza do akcji! [10.01.2024] Sprawdzamy, co wydarzy się w tureckiej telenoweli "Zakazany owoc"w drugim tygodniu stycznia. Wkrótce w serialu: Yildiz jest w ciąży? Ender pokazuje Doganowi, jak Yildiz niszczyła auto Cagataya. Relacja między Yildiz a Kumru zacieśnia się. Co jeszcze się wydarzy? Streszczenia odcinków zamieszczamy w opisach zdjęć w galerii artykułu.

📢 Dwie tabele waloryzacji emerytur od marca 2024. Wyliczenia brutto i netto - wkrótce decyzja [10.01.2024] W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury. 📢 Napad i kradzież złota we Wrocławiu. Napastnik ogłuszył ochroniarza? Napad i kradzież złota we Wrocławiu! Jak nieoficjalnie dowiedziała się Gazeta Wrocławska, we wtorek (9 stycznia), około godz. 15 doszło do napadu na mennicę przy ul. Ruskiej. Nieznany napastnik miał uderzyć ochroniarza i ukraść sztabkę złota. Trwa policyjna akcja.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024. Sytuacja emerytur po zmianie rządu - wyliczenia brutto i netto Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku. 📢 Kładka w centrum nadal w budowie, remont opóźniony. Kiedy wrocławianie znów przez nią przejdą? Popularna kładka łącząca Promenadę Staromiejską z ul. Podwale została uszkodzona w 2022 roku. Jej remont był długo opóźniany, teraz gdy jest już prawie na finiszu, w dokończeniu prac przeszkadzają mrozy. Kiedy znów będziemy mogli z niej korzystać? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 09.01.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 500 plus także dla emerytów! Sprawdź, co trzeba zrobić, żeby je dostać Dobra nowina zaskoczyła wiele osób - program 500+ nie omija już nawet emerytów! Czy to rzeczywiście możliwe? Jakie warunki trzeba spełnić, aby korzystać z tego wsparcia finansowego po zakończeniu aktywnej kariery zawodowej? Przyjrzyjmy się temu z bliska. 📢 7 najwyższych budynków we Wrocławiu. Nie tylko Sky Tower! Najwyższy budynek we Wrocławiu? Oczywiście, Sky Tower. Jednak drapaczy chmur w naszym mieście jest więcej. Nieba sięgają także niektóre wieżowce i kościoły. Zobaczcie, które budynki są najwyższe we Wrocławiu, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 We wtorek padł rekord chwilowego zużycia energii elektrycznej w Polsce We wtorek o godzinie 10 padł rekord chwilowego zużycia energii elektrycznej. Z bieżących danych operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE wynika, że średnie godzinowe krajowe zapotrzebowanie na moc wynosiło wówczas najwięcej w historii pomiarów. Rekord został pobity o prawie 600 MW.

📢 Tak zmieni się dawny Szpital Kolejowy przy wieży ciśnień we Wrocławiu. Będą tutaj jedne z najdroższych mieszkań w mieście Teren byłego Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocławiu znowu odzyska blask. Historyczne budynki zostaną zrewitalizowane, a obok nich powstaną nowe. Powstaną tu ekskluzywne apartamenty, a także biura i usługi. Najdroższe penthousy kosztują tutaj aż 6,6 miliona złotych! 📢 Horoskop dzienny na wtorek 9 stycznia 2024. Co się dzisiaj wydarzy? Zobacz horoskop zodiakalny wrózki Estery Horoskop dzienny na wtorek 9 stycznia 2024. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Jakie wyzwania Cię dzisiaj czekają? Co może Cię spotkać? Dzień zapowiada się spokojnie czy może będzie pełen niezwykłych wrażeń? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i przygotuj się na nieuniknione. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Tak żużlowcy spędzają zimowe wakacje. Egzotyczne wczasy i ważne zmiany w życiu Sezon 2023 zakończył się na przełomie września i października. Od tego czasu żużlowcy mają dużo czasu na inne aktywności – wyjazdy na wczasy, powrót w rodzinne strony albo swoje hobby. Zobaczcie, jak najlepsi zawodnicy na świecie spędzają przerwę między sezonami. 📢 Srebrna Góra to dolnośląska wieś we włoskim klimacie. Ta urocza miejscowość dla wielu wciąż jest nieodkryta! Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo. 📢 Ptasia grypa na Dolnym Śląsku. Uśmiercono prawie 33 tys. indyków i 39 tys. kaczek. Na ulicach Wrocławia pojawiły się ostrzegawcze znaki Ptasia grypa zaatakowała gminy w powiatach legnickim, trzebnickim, wrocławskim oraz część miasta Wrocławia. Pierwsze ognisko choroby wykryto w miejscowości Prochowice, jeszcze w zeszłym roku. Kolejne w miejscowości Wisznia Mała. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ptasiej grypy, konieczne było uśmiercenie ponad 70 tys. sztuk ptactwa.

📢 Informacja o ataku terrorystycznym w Polsce dotarła do FBI. 15-latek stanie przed sądem rodzinnym Policjanci z Chorzowa, Katowic i komendy głównej, a nawet przedstawiciele Interpolu i FBI zaangażowali się w sprawę internetowego wpisu o groźbie przeprowadzenia ataku terrorystycznego we Wrocławiu. Teraz sprawca, którym okazał się 15-latek, odpowie przed sądem rodzinnym. 📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku w roku 2023. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym laurem Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości.

📢 Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Wybitny duchowny miał 67 lat Nie żyje ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Duchowny kościołów katolickich obrządków rzymskiego oraz ormiańskiego zmarł w wieku 67 lat. Ksiądz znajdował się w szpitalu, zmagał się z chorobą nowotworową.

📢 Quorum Apartments: mieszkanie „pod klucz” w centrum miasta nad Odrą do zamieszkania od II kw. br. Jakie mieszkania we Wrocławiu mogą cieszyć się największym „wzięciem” na rynku najmu? Położone w centrum, z bezpośrednim dostępem do nadodrzańskiego bulwaru, świetnie skomunikowane z resztą miasta, wykończone z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów i dobrze doświetlone. Wszystkie te cechy posiada będący na ukończeniu budynek Quorum Apartments. Znajdzie się tam 341 apartamentów o wysokim standardzie, rozlokowanych na 23 piętrach. Inwestor, Resi Capital, przygotował także pulę eleganckich, cechujących się nowoczesnym designem mieszkań wykończonych „pod klucz” na podstawie projektu doświadczonych i nagradzanych architektów z Grupy Cavatina. Inwestycja ma być oddana do użytku do końca I kw. 2024 r.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Wygrana na loterii, sukces zawodowy. Horoskop na 2024 rok doradza w sprawie finansów 9.01.2024 Horoskop finansowy 2024. Sprawdź które znaki zodiaku mają szansę na awans w pracy lub wygraną na loterii? Jak wypadniesz w nowym roku pod względem finansowym? Kto ma szansę na duże pieniądze? Przeczytaj rady i wskazówki z horoskopu finansowego na 2024 rok.

📢 Kultowe słodycze z lat 90. Niezapomniane słodkości z dzieciństwa. Każdy się nimi zajadał! 9.01.2024 Czy pamiętacie czasy, kiedy prosiliście swoją mamę o dwa złote i biegliście do osiedlowego sklepu po słodycze? Za tak niewielką sumę można było kupić całkiem sporo słodyczy! Na pewno niektórym zaszklą się za chwilę oczy. Zapraszamy na podróż w czasie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 9.01.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Dodatek 550 zł otrzymywany bez względu na wiek! Musisz się śpieszyć, czas jest ograniczony. Sprawdź szczegóły 9.01.2024 Tych pieniędzy nie można zignorować. Aby otrzymać dodatkowe pieniądze, należy złożyć jeden prosty wniosek i Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał wypłacić pieniądze. Natomiast czas jest ograniczony. W naszej galerii znajdziesz wszystkie potrzebne informacje dotyczące dodatku w wysokości 550 zł od ZUS. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Mamy też prognozę waloryzacji emerytury na 2024 rok 9.01.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 W Karpaczu powstanie sztuczny tor bobslejowy. Pierwszy taki w Polsce! O torze, na którym można jeździć przez cały rok, marzą polscy bobsleiści, którzy trenować muszą na torze w czeskim Jabloncu. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku to się zmieni. W Karpaczu ma powstać pierwszy w Polsce bobslejowy tor kompozytowy. 📢 Kierowcy mają problem z jazdą po rondzie Pileckiego we Wrocławiu. A takich w mieście jest więcej Rondo, czyli skrzyżowanie o ruchu okrężnym, ma z założenia usprawniać ruch i poprawiać bezpieczeństwo. Wszystko zależy także od organizacji ruchu drogowego w tych miejscach. Ta często sprawia kierowcom problemy, jak na rondzie Pileckiego we Wrocławiu. Jednak rond, na których wrocławscy kierowcy nie potrafią jeździć jest więcej. 📢 Przystanki tramwajowe we Wrocławiu są niebezpieczne dla pasażerów MPK. Naukowcy pokazali wyniki badań Naukowcy zbadali bezpieczeństwo przystanków tramwajowych w centrum Wrocławia. Okazało się, że najbardziej niebezpieczne są główne węzły przesiadkowe dla pasażerów MPK Wrocław. A wyniki ich oceny są krytycznie niskie. O szczegółach przeczytacie poniżej.

📢 Masa, forma, rzeźba. Zanim zaczniesz ćwiczyć, zobacz najlepsze MEMY o siłowni, rozbawią cię do łez! Jak wam idzie realizacja noworocznych postanowień? Samo zapisanie się na siłownię nie oznacza, że już możecie odhaczyć ten punkt z listy postanowień. Bo na siłownię trzeba regularnie chodzić, ale także ćwiczyć! No i co z tego, że po pierwszym razie nie można się podnieść z łóżka, a mięśnie bardziej przypominają galaretę niż skałę. Nie szukajcie wymówek, pakujcie torby i ruszajcie na siłkę. Ale zanim wpadniecie w szał ćwiczeń, obejrzyjcie najlepsze MEMY, z których o siłowniach dowiecie się wszystkiego. Miłej zabawy!

📢 Za niskie barierki na moście Zwierzynieckim we Wrocławiu? "W zabytkowych obiektach nie obowiązują żadne normy" Po ułożeniu płyt chodnikowych na remontowanym moście Zwierzynieckim we Wrocławiu okazało się, że barierki mają teraz mniej niż metr wysokości. Mieszkańcy obawiają się, że są zbyt niskie i w przyszłości mogą doprowadzić do tragedii. Sprawa nie jest prosta, bo most Zwierzyniecki to zabytek. A w przypadku zabytków, aktualne przepisy budowlane nie obowiązują.

📢 Nowa siłownia i klub fitness we Wrocławiu już otwarta. To pierwsze centrum sportowe marki UP W poniedziałek (8 stycznia) we Wrocławiu rozpoczyna działalność nowa siłownia i klub fitness przy ulicy Nabycińskiej. To pierwsze na Dolnym Śląsku centrum aktywności marki UP. W ofercie jest nie tylko nowoczesne wyposażenie, ale także solarium. Przez najbliższy tydzień dla klientów odbędzie się szereg imprez tematycznych i konkurs z nagrodami. 📢 Iwona Śledzińska-Katarasińska spoczęła na cmentarzu na Dołach w Łodzi. Ostatnie pożegananie łódzkiej posłanki ZDJĘCIA Pogrzeb Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w kościele św. Teresy i św. Jana Bosko w Łodzi. Uroczystości miały charakter państwowy, oprócz rodziny był m. in. premier Donald Tusk. Padło wiele ciepłych słów o zmarłej parlamentarzystce. 📢 Podwórko na Ołbinie we Wrocławiu w końcu posprzątane. Co dalej? "Stwierdzono naruszenie prawa" Zaśmiecone podwórko na wrocławskim Ołbinie stwarzało poważne zagrożenie, m.in. dla bawiących się na jego terenie dzieci. Zalegające odpady stanowiły także doskonałą pożywkę dla szczurów. Po naszej interwencji Ekosystem posprzątał podwórze. Spółka zaznacza jednak, że to zarządca musi dbać o swój teren. Sprawa została zgłoszona do straży miejskiej.

📢 Wypadek osobówki z elektrykiem na ul. Krupniczej we Wrocławiu. Strażacy szybko odłączali kable W poniedziałek (8 stycznia) około godziny 15:20 na skrzyżowaniu ul. Podwale i Krupniczej we Wrocławiu doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Na miejscu pracują strażacy i policja. Jeden z kierowców prawdopodobnie przejechał na czerwonym świetle.

📢 Dworki, pałace i zamki na Dolnym Śląsku na sprzedaż. Zobacz aktualne oferty - zdjęcia, ceny, lokalizacje Dolny Śląsk to kraina zamków, pałaców i zabytkowych dworów - mamy ich najwięcej w całej Polsce! Wiele z nich zostało odrestaurowanych i otwartych dla zwiedzających, tak jak m.in. Grodziec, Książ czy Czocha. Sporo zabytkowych budowli jest w prywatnych rękach - ich właściciele w nich mieszkają, prowadzą pensjonaty czy hotele. Chcielibyście zamieszkać w takim budynku z historią? Jest okazja to marzenie zrealizować. Zobaczcie zamki, pałace i dwory z Dolnego Śląska wystawione na sprzedaż.

📢 Krzysztof Rutkowski i jego agenci szukają we Wrocławiu zaginionej Adili z Azerbejdżanu. "Jej partner nie chciał współpracować" Detektyw Krzysztof Rutkowski i jego biuro rozpoczęło poszukiwania zaginionej obywatelki Azerbejdżanu Adili i jej 2-miesięcznego dziecka. Kobieta zaginęła 17 grudnia 2023 r., prawdopodobnie wpadła do Odry. Podejrzenia budzi zachowanie partnera i ojca dziecka, z którym współpraca była "utrudniona". 📢 Pożar w Chojnowie. Mężczyzna wyniósł niemowlę z płonącego domu. 15 zastępów gasiło ogień W poniedziałek (8 stycznia) w Chojnowie (woj. dolnośląskie) doszło do pożaru domu jednorodzinnego przy ul. Pogodnej. W akcji brało udział 15 zastępów straży. Ogień rozprzestrzenił się z garażu po same poddasze. 📢 Albo my, albo Jacek Sutryk. Aktywiści z Akcji Miasto dołączają na wybory do koalicji z PO Aktywiści miejscy ze stowarzyszenia Akcja Miasto dołączyli do projektu Platformy Obywatelskiej na wybory samorządowe. Czy to oznacza upolitycznienie środowiska, które patrzy wrocławskiej władzy na ręce? PO ściągnęło do siebie kolejną organizację otwarcie i mocno krytykującą Jacka Sutryka. Wydaje się, że brak poparcia partii Donalda Tuska dla obecnego prezydenta Wrocławia jest przesądzony.

📢 Lewy handel luksusowymi samochodami we wrocławskim urzędzie miejskim? Sekretarz miasta reaguje i zawiesza pracownika Po doniesieniach medialnych o handlowaniu luksusowymi samochodami na dziedzińcu urzędu miasta we Wrocławiu, specjalne oświadczenie wydał sekretarz Włodzimierz Patalas. Zawiesił on podejrzanego o prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży prywatnych pojazdów. To szef kierowców urzędu miejskiego. Czy Jacek Sutryk wiedział o sprawie? 📢 57 lat temu tragicznie zmarł Zbigniew Cybulski. Jego śmierć jest historią jak z dramatu. "Polski James Dean" był związany z Wrocławiem 8 stycznia 1967 roku tragiczną śmiercią zginął Zbigniew Cybulski, wybitny aktor, który w historii polskiego kina zapisał się rolami w filmach "Popiół i diament" Andrzeja Wajdy, "Salto" Tadeusza Konwickiego czy "Rękopis znaleziony w Saragossie" i "Jak być kochaną" Wojciecha Jerzego Hasa. 📢 Pogrzeb Janusza Gortata. Syn Marcin pożegnał ojca w SPECJALNY sposób. Najwyższe honory | ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Gortata odbył się w poniedziałek, 08.01. Ostatnie pożegnanie rozpoczęła msza święta, która odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Ojca Marcina Gortata pożegnały tłumy żałobników. Wśród nich nie brakowało syna legendarnego pięściarza, ale nie tylko on pożegnał mężczyznę. Zobaczcie zdjęcia i relację z uroczystości na ShowNews.pl.

📢 Ogromne korki na autostradzie A4 na granicy. Niemieccy rolnicy strajkują. Zablokowali wjazd z Polski Blokady autostrad, całe kolumny ciągników i pojazdów ciężarowych oraz objazdy liczące kilkadziesiąt kilometrów. W Niemczech dzisiaj rano (8 stycznia) rozpoczęły się protesty rolników. Mimo że rząd niemiecki częściowo wycofał planowane cięcia dotacji, barykady stanęły w całym kraju. Efektem jest m.in. zablokowanie autostrady A4 w Jędrzychowicach i utrudnienia na lokalnych drogach. Korek ma około 5 kilometrów i rośnie.

📢 Wrocławski gigant przechodzi restrukturyzację. Planuje zwolnienia i zamknięcie części sklepów. Co z klientami sieci Neonet? Zarząd Spółki Neonet. S.A. potwierdza informacje o zamknięciu części sklepów stacjonarnych i redukcji etatów. Zwolnionych zostanie około 100 pracowników centrali i obsługa likwidowanych punktów. Firma zapewnia, że działania są podejmowane w celu poprawy sytuacji przedsiębiorstwa i zapewnienia stabilizacji na przyszłość. Zobaczcie, co to oznacza dla klientów Neonetu.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 08.01.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź koniecznie i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Brak prądu we Wrocławiu. W tym tygodniu dotknie to mieszkańców kilku sporych dzielnic Wyłączenia prądu we Wrocławiu nie są czymś wyjątkowym i praktycznie co tydzień dotykają kolejnych mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Niemniej warto wiedzieć gdzie dokładnie i w jakich godzinach nie będzie prądu. Szczegóły po kliknięciu w zdjęcie - tam dokładne adresy wyłączeń.

📢 S3 na Dolnym Śląsku jest już na finiszu budowy. Kiedy pojedziemy gigantycznymi tunelami? S3 na Dolnym Śląsku wciąż jest w budowie, ale w połowie tego roku ma się to już zmienić. Zakończyć bowiem mają się prace na ostatnim odcinku - od Bolkowa do Kamiennej Góry. Kierowcy czekają z niecierpliwością aż będą mogli przejechać się potężnym tunelem. Cała inwestycja zakończona jest już w 90 proc.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 08.12.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kto kupi willę Maxa Berga we Wrocławiu? Ten przepiękny dom stoi w środku parku Szczytnickiego. Wnętrza zachwycają! Willa słynnego wrocławskiego architekta wzbudza niemałe zainteresowanie wśród wrocławian. To trzypiętrowy budynek o łącznej powierzchni ponad pięciuset metrów kwadratowych, zlokalizowany w centrum Parku Szczytnickiego! Zobaczcie jak wygląda dom Maxa Berga od środka! Mamy dla Was zdjęcia willi wartej kilkanaście milionów złotych.

📢 Atak zimy oczami internautów! Najśmieszniejsze memy o zimie i siarczystym mrozie. Zobaczcie! Mamy kolejny atak zimy. Śniegu na razie jest niewiele, są za to siarczyste mrozy. Zima może zaskoczyła drogowców i kierowców, ale nie internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo zimowych memów. Wybraliśmy dla Was najlepsze obrazki o mroźnej zimie. Będziecie płakać ze śmiechu! 📢 10 szczeniaków trafiło jednego dnia do wrocławskiego schroniska. W Krakowie mówią o cudzie. Czy zdarzy się też we Wrocławiu? Niedziela (7 stycznia) to jeden z najszczęśliwszych dni dla podopiecznych z krakowskiego schroniska. Dzięki akcji "Mrozy" tego dnia aż 100 bezpańskich zwierząt znalazło tymczasowe domy i nie będzie musiało marznąć w schroniskowych boksach. Czy taki cud zdarzy się też we Wrocławiu? Ostatnio do wrocławskiego schroniska trafiło stadko 10 przeróżnych szczeniaków. Kto je pokocha?

📢 Mistrzowie parkowania, czyli "wolna amerykanka" w wykonaniu kierowców z Wrocławia. Posypały się mandaty "Tak nie parkujemy" - poucza kierowców wrocławska Straż Miejska. Mimo to, zmotoryzowani mieszkańcy Wrocławia łamią przepisy i zostawiają samochody na chodnikach, trawnikach, skwerach. Powód? W mieście jest więcej aut niż miejsc parkingowych, a te zwykle są płatne. Kierowcy kombinują więc, jak mogą. Strażnicy nie mają litości. Zobaczcie "mistrzów parkowania" z Wrocławia!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 W tej wsi kupisz chyba wszystko! Co drugi dom zamieniony w sklep! Z Wrocławia to tylko godzina drogi. Poznajcie Czacz! W tej wsi jest wszystko czego dusza zapragnie! Wielkopolski Czacz to jedyna taka wieś w Polsce. Na stoiska do handlu poprzerabiano obory, stodoły i garaże. Przy ulicy ustawiono też namioty pełne towaru. Można więc iść przez wieś, od obejścia do obejścia i szperać po straganach. Kiedy najlepiej jechać do Czacza? 📢 Chcesz dobrze zarabiać? Te zawody to gwarancja pieniędzy i zatrudnienia w 2024 roku! Kogo poszukują pracodawcy z Wrocławia? Stabilna praca za dobre pieniądze - jak taką znaleźć? Okazuje się, że lista zawodów, w których możemy rozwinąć skrzydła i zarobić jest naprawdę długa. Kogo będę zatrudniać pracodawcy w 2024 roku? Sprawdziliśmy. Jeśli szukasz pracy we Wrocławiu, chcesz związać swoją zawodową przyszłość ze stolicą Dolnego Śląska, dobrze trafiłeś. Kliknij w GALERIĘ i sprawdź listę zawodów deficytowych.

📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego z Wrocławia na stadionie Tarczyński Arena. Zobaczcie, jak bawili się uczniowie! Około 100 dni przed maturą, uczniowie szkół średnich spotykają się na uroczystych balach. Pierwsze studniówki 2024 roku rozpoczęły się już we Wrocławiu. W sobotę (6 stycznia) ponad 200 uczniów z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im. Danuty Siedzikówny „Inki” zatańczyło uroczystego poloneza i bawiło się w sali bankietowej stadionu Tarczyński Arena. Jakie kreacje są modne w tym roku i jak prezentowała się młodzież? Mamy dla Was mnóstwo zdjęć. Zobaczcie!

📢 Studniówka XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Bal przyszłych maturzystów w Starej Garbarni. Zobaczcie zdjęcia W sobotni wieczór (6 stycznia) w Starej Garbarni spotkali się tegoroczni maturzyści z XIV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Młodzież bawiła się na balu maturalnym wspólnie z kadrą nauczycielską. Podczas tego wyjątkowego dla nich wydarzenia, przyszłym maturzystom towarzyszył nasz fotoreporter. Zobaczcie, co tam się działo!

📢 Najlepsze gminy do życia na Dolnym Śląsku. Tutaj żyje się komfortowo! Mieszkańcom tych gmin można pozazdrościć Najlepsze gminy do życia na Dolnym Śląsku? Każdy chciałby mieszkać w miejscu, gdzie jakość życia jest najwyższa. A co składa się na jakość życia? Dla każdego będą to inne aspekty, ale ogólnie można powiedzieć, że będą to warunki mieszkaniowe, rynek pracy, zdrowie i bezpieczeństwo czy dostępność usług. W oparciu o te podstawowe, a także wiele innych wskaźników, Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki rankingu "Gmina dobra do życia 2023". Jak wypadły w nim gminy z Dolnego Śląska i w których miejscach naszego regionu życie jest usłane różami? Sami sprawdźcie i oceńcie czy się z tym zgadzacie. 📢 Święcenie wody nad Odrą we Wrocławiu. Byli biskupi różnych wyznań i setki wrocławian. To święto Jordanu. Zobaczcie zdjęcia! Tłum ludzi przyszedł na bulwar Dunikowskiego w sobotnie południe (6 stycznia). To wierni wyznania greckokatolickiego, którzy wzięli udział w niepowtarzalnym i pełnym symboli święcie Jordanu. Zobaczcie zdjęcia z niezwykłej ceremonii poświęcenia wody w uroczystość Objawienia Pańskiego.

📢 Wrocław 100 lat temu. Tak wyglądało nasze miasto i jego mieszkańcy w roku 1924 Wrocław w roku 1924 przypominał nieco ten współczesny, a to za sprawą inwestycji, które w kilku miejscach dawnego Breslau skutecznie paraliżowały normalne poruszanie się po mieście. Zapraszamy Was w podróż po galerii zdjęć, które zostały wykonane i wywołane dokładnie sto lat temu. Pod każdą z fotografii krótki opis czego dotyczy.

📢 Najrzadsze nazwiska na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Sporą część z nich nosi tylko jedna osoba!... Najrzadsze nazwiska we Wrocławiu - jak brzmią? Ile osób je nosi? Można je sprawdzić w statystykach, którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny. Niektóre z nich nosi zaledwie jedna osoba - inne należą ledwie do 2-3 osób! To prawdziwe unikaty wśród nazwisk. Przedstawiamy Wam pełną listę - ułożoną alfabetycznie. Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie!

📢 Wilki krążą po mieście na Dolnym Śląsku. Zwierzęta podchodzą pod drzwi domów i sklepy. Mieszkańcy pokazują nagrania! Mieszkańcy Przemkowa na Dolnym Śląsku coraz częściej zauważają wilki. Zwierzęta podchodzą pod domy, sklepy, a nawet place zabaw dla dzieci. Choć w stosunku do ludzi wydają się nieszkodliwe, władze gminy wystąpiły o zgodę na "odłowienie osobników pojawiających się na terenach zamieszkałych". 📢 Bajeczny pałac Marianny Orańskiej. Punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Pałacowa architektura zachwyca! Dolnośląski pałac jak z bajki. Do dziś uchodzi za jeden z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Wzniesiony w XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim zachwyca swoją neogotycką architekturą. Był letnią rezydencją królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Pałac odzyskuje dawny blask i jest punktem obowiązkowym na turystycznej mapie regionu. Zobaczcie zdjęcia tego zachwycającego pałacu.

📢 Wieża ciśnień Na Grobli, czyli wrocławska perła architektury przemysłowej. Zobaczcie jej wnętrza na unikatowych zdjęciach z archiwum Ta zabytkowa wieżą ciśnień jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych budowli we Wrocławiu. Stoi przy ul. Na Grobli, a jej początki sięgają XIX wieku. Wnętrza wieży widzieli nieliczni. Nam udało się je zobaczyć niemal dekadę temu. Choć czas odcisnął na nich piętno, industrialne przestrzenie robią piorunujące wrażenie. Zapraszamy do galerii zdjęć z archiwum!

📢 Najpopularniejsze imiona dla chłopców we Wrocławiu. Tak wrocławianie nazywali swoich synów w 2023 roku. TOP 10 Jakie imiona dla chłopców były najpopularniejsze w 2023 roku we Wrocławiu? Mamy najnowsze zestawienie imion, które rodzice wybierali dla swoich pociech. Wiemy również, jak nazywał się pierwszy wrocławianin, który urodził się w 2024 roku – to Franciszek! Kliknij w zdjęcie i sprawdź w galerii ranking TOP 10 najmodniejszych wrocławskich imion męskich.

📢 Proboszcz parafii w Lubomierzu został zawieszony przez biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Chodzi o intymne kontakty z kobietami Ksiądz z parafii pw. Św. Maternusa B.M. w Lubomierzu został 3 stycznia 2024 roku zawieszony w obowiązkach proboszcza przez biskupa pomocniczego diecezji legnickiej. Na stronie internetowej lubomierskiej parafii ukazało się w tej sprawie oświadczenie. Duchowny żegna się z parafianami i wyjaśnia kulisy zawieszenia. W tle jest oskarżenie o intymne kontakty z kobietami z parafii. "Kłamstwa i oszczerstwa" - komentuje były proboszcz. 📢 Najmłodsze babcie w polskim show-biznesie. Wśród nich Małgorzata Ostrowska-Królikowska i „babcia petarda” Paulina Smaszcz. Kto jeszcze? Cały czas są pełne werwy, dbają o siebie, rozwijają się i czerpią z życia pełnymi garściami. Najmłodsze babcie w show-biznesie zachwycają energią, ale nie brak im ogromu miłości i ciepła względem wnucząt. Zaprzeczają stereotypowi babci, choć prywatnie właśnie taką rolę pełnią. Zobacz gwiazdy polskiego show-biznesu, które wcześnie zostały babciami. Możesz się zaskoczyć!

📢 Zbuduj sobie dom we Wrocławiu. Gmina sprzedaje mnóstwo działek pod zabudowę jednorodzinną Apartamentowce, osiedla, biurowce, to inwestycje, których wciąż we Wrocławiu przybywa. Czy są jeszcze w mieście rozsądne miejsca, by kupić działkę budowlaną i zdecydować się na postawienie własnego domu jednorodzinnego? Oczywiście, że tak i to jest ich całkiem sporo, w bardzo różnych cenach. Z jednej strony można kupić taką działkę na licznych portalach z nieruchomościami, z drugiej, warto popatrzeć co - w dobrych cenach - proponuje gmina Wrocławia. Działkę pod budowę własnego domu, na terenie Wrocławia, można kupić już za nieco ponad 200 000 złotych.

📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście!

📢 Ulica Świdnicka ma prawie 800 lat! Tak dawniej wyglądała jedna z najstarszych ulic Wrocławia. Zobacz zdjęcia z archiwum Nie ma takiej drugiej ulicy we Wrocławiu jak ulica Świdnicka. Położona w samym centrum miasta, prowadząca wprost do Rynku od początku przyciągała mieszkańców miasta. W XIII w. stały przy niej karczmy i kramy handlarzy, później wyrosły tam eleganckie budynki (m.in. Opery Wrocławskiej), domy towarowe, kościoły i szpitale. Dziś częściowo jest deptakiem każdego dnia tłumnie zapełnionym przez mieszkańców i turystów. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej. 📢 Tak budowano most Rędziński we Wrocławiu, jeden z największych żelbetowych mostów świata. Zobaczcie zdjęcia Most Rędziński we Wrocławiu, zbudowany według projektu prof. Jana Biliszczuka, jest czwartym co do wielkości betonowym mostem na świecie. Ma 4 przęsła, 612 metrów długości i prawie 40 metrów szerokości. Jego budowa trwała 3 lata. Zobaczcie, jak powstawał na zdjęciach z naszego archiwum.

📢 Widoki jak w Tatrach. Dolina Szwajcarska na Dolnym Śląsku zimą zachwyca! Jeśli marzy Wam się prawdziwie zimowy górski krajobraz, nie musicie jechać w Tatry. Wybierzcie się do Doliny Szwajcarskiej na Dolnym Śląsku. Widoki są przepiękne, zobaczcie sami! 📢 Studniówka XVII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. Maturzyści bawili się na sto dni przed egzaminem dojrzałości! Rozpoczęły się tegoroczne studniówki we Wrocławiu. Prawie 350 maturzystów z XVII Liceum Ogólnokształcącego zatańczyło poloneza we Wrocławiu w piątkowy wieczór. Bal na 100 dni przed maturą odbył się w sali na stadionie Tarczyński Arena. Na wydarzeniu miał być obecny Dolnośląski Kurator Oświaty i były dyrektor tego liceum, ale przeszkodziła w tym choroba. Życzymy zdrowia Panie Kuratorze! Mamy mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia. Zobaczcie, jak bawili się maturzyści i jakie kreacje są modne w tym roku.

📢 Piękne policjantki z Dolnego Śląska [ZDJĘCIA] Są mądre, piękne, sprawne i często piastują kierownicze stanowiska w policji na Dolnym Śląsku. Są komendantkami komisariatów, naczelniczkami wydziałów, pracują w mundurze, albo po cywilnemu. Wiele z nich zdobywa też tytuły i medale na różnych zawodach, gdzie z sukcesami reprezentują swoje jednostki. Wiele z nich możecie też spotkać na dolnośląskich drogach. Warto dodać, że na Dolnym Śląsku służy ich ponad 1200. Zobaczcie piękne policjantki z Dolnego Śląska!

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób