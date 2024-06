Prasówka 1.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły.

📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich.

📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki. 📢 Tak luksusowo żyje Fagata, kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Agata Fąk Agata Fąk czyli Fagata to influencerka i freak fighterka FAME MMA. Jej styl bycia, zachowanie i udział w walkach budzi wiele kontrowersji. Fagata ma jednak prawie 2 miliony obserwujących na Instagramie - zatem wielu jest takich, którzy jej nienawidzą, ale równie wielu, którzy ją uwielbiają. Taki ma styl i tak żyje Fagata - całkiem luksusowo! Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Oto pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Agnieszka Chylińska to aktualnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek. Nie wszyscy wiedzą, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, wówczas menedżer działu marketingu w "Sony Music". Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje mężczyzna, który mężem Agnieszki Chylińskiej był zaledwie przez 16 miesięcy. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Sokołowsko warto odwiedzić w czerwcu. "Polskie Davos" wygląda obłędnie w środku wiosny Sokołowsko to jedna z tych wsi do których chce się wracać. Nic dziwnego - miejscowość ma niezwykłą historię i zjawiskową architekturę. Gdy pogoda dopisuje jest przepięknie, a gdy pada - wieś zyskuje aurę tajemniczości. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak na przełomie maja i czerwca prezentuje się Sokołowsko na Dolnym Śląsku.

📢 Mieszkania z drugiej ręki droższe niż nieruchomości od dewelopera. Wrocławianie stęsknili się za wielką płytą? To najtańsze osiedla Zaskakujące wyniki badań pracowników Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego w stolicy Dolnego Śląska ma większą wartość niż ta sama powierzchnia w budynku prosto od dewelopera! Wiecie, gdzie jest najtaniej? 📢 Tu wszyscy handlują. Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia. Meble, sprzęt AGD, porcelana. Każdy znajdzie coś dla siebie Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. W oborze prędzej niż krowę znajdziemy tu... antyki. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu.

📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Dzień Dziecka 2024 we Wrocławiu. Będą imprezy i wiele atrakcji. Gdzie zabrać pociechę i miło spędzić czas? Dzień Dziecka już jutro! Wrocław nie zapomina o swoich najmłodszych mieszkańcach. W stolicy Dolnego Śląska na dzieci, z okazji ich święta, czeka mnóstwo atrakcji. Kliknij w naszą galerię i zobacz najciekawsze wydarzenia przygotowane we Wrocławiu na Dzień Dziecka.

📢 Śmiertelny wypadek na Drodze Stu Zakrętów na Dolnym Śląsku. Nie żyje 54-letni motocyklista Tragiczny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 387, znanej również jako Droga Stu Zakrętów. Nie żyje 54-letni motocyklista. Sprawę wyjaśnia prokuratura. 📢 Dlaczego warto rzucić palenie? Zobacz te MEMY o palaczach. Internauci nie biorą jeńców. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu! Palenie zabija! Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Mimo to, palaczy nie brakuje. 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Internauci wykorzystali tę okazję, by "zawstydzić" i pośmiać się z palaczy. Poskutkuje? Zobacz te MEMY i przekonaj się dlaczego nie warto sięgać po papierosa, za to warto rzucić palenie! 📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu oraz cieszą się sporym zainteresowaniem wśród odbiorców. Autorzy humorystycznych obrazków, osadzonych w tym temacie z przymrużeniem oka odnoszą się między innymi do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się!

📢 Dramat rodziny spod Wrocławia. Sąsiad groził, że ich zabije. Później podpalił im dom. Znaleziono go pijanego w aucie O prawdziwym koszmarze mogą mówić mieszkańcy Jelcza-Laskowic, którzy stracili majątek swojego życia w tragicznym pożarze. Ogień miał zostać podłożony przez ich własnego sąsiada, który wcześniej groził im śmiercią. Decyzją sądu, podejrzany spędzi najbliższe miesiące w areszcie.

📢 Cuda Polski według National Geographic. Aż trzy wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku! Trwa plebiscyt Cuda Polski 2024 organizowany przez National Geographic Traveler. Trzy wyjątkowe miejsca z Dolnego Śląska walczą o zwycięstwo. Szczegóły konkursu poniżej, a w galerii zdjęcia nominowanych miejsc. 📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu [31.05.24] Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła!

📢 Kultowy klub w centrum Wrocławia zamyka się po 17 latach. Tu odbywały się regularne salsoteki Po 17 latach działalności zamyka się popularny klub Antidotum, znajdujący się przy ul. Kiełbaśniczej, niecałe 100 metrów od wrocławskiego Rynku. W ten weekend na klubowiczów czekają dwie ostatnie, pożegnalne imprezy. 📢 Osoby o tych imionach to egoiści. Oni potrafią myśleć tylko o sobie. Sprawdź, kto ma takie cechy charakteru 31.05.2024 Osoby o tych imionach uważane są za egoistów. Oto lista osób, które potrafią myśleć tylko o sobie. No cóż... To naprawdę trudne cechy charakteru. Czy faktycznie to, jakie nosimy imię może determinować także to, jacy jesteśmy na co dzień? Można to w wierzyć, lub nie, jednak są osoby, które konkretnym imionom przypisują także cechy osobowości, zarówno te dobre, jak i te negatywne. Kto więc może być egoistą? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Twierdza w Srebrnej Górze przeszła ogromny remont. 1 czerwca otwarcie nowej trasy turystycznej z mostami zwodzonymi To była największa inwestycja turystyczna w Srebrnej Górze i największe przedsięwzięcie w tej twierdzy co najmniej przez ostanie sto lat. Zakończył się trwający ponad 3 lata remont, dzięki któremu turyści skorzystają z nowych tras turystycznych, z drewnianymi mostami zwodzonymi. Poznają historię wojskowości z końca XVIII wieku i technologie, które wykorzystano przy budowie twierdzy srebrnogórskiej.

📢 Arboretum Wojsławice tonie w kolorach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo!

📢 Burze nadciągają nad Wrocław. Alert RCB! Znów będzie padać, wiać i grzmieć Duchota w centrum Wrocławia może oznaczać tylko jedno: wieczorem pojawi się burza. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesyła mieszkańcom stolicy Dolnego Śląska kolejne alerty. Ma padać, wiać i grzmieć. Kiedy pojawią się opady? 📢 Dolny Śląsk: Młody kierowca osobówki wjechał w autobus wiozący 45 osób. Dwoje rannych trafiło do szitala Groźny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 338 w Chocieszowie na Dolnym Śląsku. Młody mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków na drodze i zderzył się czołowo z autobusem, w którym jechało 45 osób. Ratownicy przewieźli poszkodowanych do szpitala. 📢 Lądowanie samolotu na murawie i hymn Polski odegrany przez bolid F1. Tak było na Red Bull Speed Ways! Powoli opada kurz po czwartkowym show Red Bull Speed Ways na Stadionie Olimpijskim. Kibice motorsportu zobaczyli w akcji m.in. żużlowca Macieja Janowskiego, Adama Małysza w samochodzie WRC, Davida Coultharda w bolidzie Formuły 1 i Łukasza Czepielę, który wylądował swoim samolotem akrobacyjnym na murawie. Kliknij „zobacz galerię” z najważniejszymi momentami wczorajszego wydarzenia.

📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia po waloryzacji i daty wypłat Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Niektórzy dostaną pieniądze szybciej, niż w podstawowym terminie. Zobacz, kiedy pieniądze trafią na konto i jakie będą wypłaty. 📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Najbliższe już w ten weekend! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Najbliższe koncerty już w długi weekend. Wstęp jest darmowy!

📢 Jak tu pięknie! Działki budowlane na Dolnym Śląsku, tuż przy lesie. Za mniej niż 100 tys. złotych Działki budowlane na sprzedaż na Dolnym Śląsku - jest ich sporo. Nie brakuje tych naprawdę malowniczo położonych. Dom tuż przy lesie, czy z widokiem na las to marzenie wielu. Szukacie takich gruntów? Nie mogliście lepiej trafić. Znaleźliśmy dla Was działki budowlane, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 100 tys. złotych. Zobaczcie! 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 31.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Gdzie opłaca się polecieć z Wrocławia w wakacje? Sprawdziliśmy ceny popularnych kierunków Do zakończenia roku szkolnego pozostał niecały miesiąc, na pożegnalny apel uczniowie przychodzą 21 czerwca. Co potem? Wiele rodzin z pewnością chce polecieć na wymarzony wypoczynek za granicą. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można wylecieć w pierwszy dzień wakacji z wrocławskiego lotniska. Przykładowe kierunki i ceny zobaczysz w galerii.

📢 Tego nie potrafią zrobić współcześni nastolatkowie! Żyją, jak w Matrixie. Nie radzą sobie z najprostszymi sprawami. Ręce opadają... Zobacz! Wielu rodziców zadaje sobie pytanie: czy nastolatkowie wyginą? Świat współczesnych nastolatków bardzo różni się od świata osób dorosłych. Żyją trochę jakby w Matrixie. Wiecznie wpatrzeni w telefony i tablety, nie wystawiają nosów ze swoich pokojów. Potrafią w kilka minut zdobyć potrzebne informacje, znaleźć film, grać w czasie rzeczywistym ze znajomymi z drugiej półkuli i zrobić milion rzeczy, które dorosłym wydają się niewyobrażalne. A jednak... Kiedy odłączyć ich od sieci, nie radzą sobie z najprostszymi sprawami. Niektóre rzeczy wydają się po prostu niepokojące.

📢 Oto stare meble z PRL warte majątek! Te meble są poszukiwane przez kolekcjonerów. Mogą być warte fortunę! Masz je w domu? 31.05.2024 Czy stare meble z PRL mogą być warte majątek? Okazuje się, że tak! Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter. Wraca moda na przedmioty z czasów PRL. Do takich z pewnością należą meble z PRL. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie naprawdę spore pieniądze. Za jaką cenę można na portalach aukcyjnych znaleźć stare meble z PRL? Niektóre z nich mogą być warte fortunę! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 31.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 31.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Najlepsze memy o spaniu. Śpiochy to świetny temat do żartów. Nie możesz zasnąć? Zobacz te memy 31.05.2024 Czy spanie może być śmieszne? Skoro powstaje na ten temat tyle memów to z pewnością tak! Internetowi prześmiewcy prześcigają się w tworzeniu najbardziej pomysłowych memów o spaniu. Choć - jeśli mamy być szczerzy - to wiele memów jest o tym, dlaczego nie możemy zasnąć. A może teraz jest noc i z powodu bezsenności przeglądasz internet? To świetnie trafiłeś! Zapraszamy do obejrzenia najlepszych memów o spaniu.

📢 Archicom uruchamia we Wrocławiu przedsprzedaż drugiego etapu Przystani Reymonta Po inauguracji w połowie marca inwestycji oferującej m.in. widok z okna na Odrę oraz tereny zielone nadszedł czas na kolejną fazę projektu budowanego przez Archicom blisko centrum Wrocławia. Tym razem do przedsprzedażowej oferty trafiły 194 komfortowe mieszkania, które powstaną na terenie Kleczkowa, niecałe 80 metrów od bulwaru spacerowego nad Odrą. 📢 Show, jakiego we Wrocławiu jeszcze nie było! Motocykl żużlowy szybszy od bolidu Formuły 1 Ponad 13,5 tys. widzów oglądało na Stadionie Olimpijskim widowiskowe pojedynki sportowców sponsorowanych przez Red Bulla podczas show Red Bull Speed Ways. Gwoździem programu był pojedynek motocyklu żużlowego Macieja Janowskiego z bolidem Formuły 1 prowadzonym przez Davida Coultharda. Gdy obaj skręcali w lewo wygrał Janowski, w odwrotnym kierunku górą był Brytyjczyk. We Wrocławiu zaprezentowali się też m.in. Adam Małysz i Jakub Przygoński.

📢 Kolejna upiorna latarnia we Wrocławiu zapuściła brodę. Straszy mieszkańców idących nad Odrę. Zobaczcie zdjęcia Kolejna upiorna latarnia, bliźniaczo podobna do tej rozsławionej wśród internautów stojącej przy ogrodzie botanicznym, "straszy" też mieszkańców Wrocławia w innej części miasta. Znajduje się w sąsiedztwie ogrodów działkowych, przy popularnej alejce spacerowej wiodącej nad Odrę. Długa broda i latające wokół latarni ptaki, rzeczywiście wyglądają upiornie. Gdy zapada zmrok, robi się jeszcze bardziej tajemniczo. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak wyglądały kąpieliska we Wrocławiu 30 lat temu. Różanka, Glinianki, Morskie Oko! Zobaczcie archiwalne zdjęcia Wrocławskie kąpieliska - stare zdjęcia. Upał nad wodą? To nie współczesny wynalazek. Wrocławianie na kąpieliskach chłodzą się już od dawna. Zobacz zdjęcia kąpielisk we Wrocławiu sprzed 30-35 lat. 📢 Morskie Oko we Wrocławiu zaczyna sezon wakacyjny. To jedno z najlepszych miejsc na upały. Kiedy otwarcie kąpieliska? Już wkrótce wrocławianie będą mogli spędzać czas na terenie najpopularniejszego kąpieliska w mieście! W najbliższy weekend zostanie otwarte Morskie Oko. Mieszkańcy mogą liczyć na nowe atrakcje, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Z okazji Dnia Dziecka, osoby poniżej 18 roku życia wchodzą za darmo.

📢 Dramatyczne chwile na moście Milenijnym we Wrocławiu. Młody mężczyzna skoczył do Odry. Interweniowały służby Mnóstwo służb pojawiło się w czwartek (30 maja) w okolicach mostu Milenijnego we Wrocławiu. Ratownicy otrzymali zgłoszenie o młodym mężczyźnie, który skoczył do rzeki. 📢 Burze nad Wrocławiem. IMGW wydaje ostrzeżenia II stopnia. Pada, grzmi i błyska Mimo słonecznej aury, nad Wrocławiem zaczęło grzmieć. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali kolejne ostrzeżenia dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Podobne alerty pojawiły się na stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W najbliższych godzinach możemy spodziewać się burz z lokalnymi opadami deszczu, wiatrem, a nawet gradem.

📢 Fani motorsportu opanowali Olimpijski! Małysz, Janowski i Coulthard zrobili show (ZDJĘCIA) Takiego show we Wrocławiu jeszcze nie było! Na Stadionie Olimpijskim trwa impreza motorsportowa Red Bull Speed Ways. Swoje umiejętności pokazali już Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński i były kierowca Formuły 1 David Coulthard. Na bezpłatne atrakcje przed głównym wydarzeniem na Stadionie Olimpijskim przyszły tysiące fanów sportów motorowych. Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Boże ciało we Wrocławiu. Tłumy wiernych przeszły w procesji z Ostrowa Tumskiego na wrocławski rynek Boże Ciało we Wrocławiu. W czwartek (30 maja) przez centrum Wrocławia przeszła duża procesja. Wierni szli z katedry wrocławskiej do bazyliki pw. św. Elżbiety. Byli księża, siostry zakonne, dzieci sypiące kwiaty i tłum wiernych. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wrocław 25 lat temu. Te zdjęcia ożywią niejedno wspomnienie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum gazety Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy.

📢 Kolej Sowiogórska, czyli gigantyczne wiadukty w malowniczej scenerii Gór Sowich. Ten imponujący zabytek ma ponad 120 lat Góry Sowie - jedne z najbardziej malowniczych i tajemniczych gór na Dolnym Śląsku. Pełne przepięknych szlaków, legend, zapierających dech w piersiach widoków. Jeśli kiedyś "zabłądzicie" w Góry Sowie koniecznie zobaczcie Kolej Sowiogórską. Monumentalne wiadukty, choć nadszarpnięte "zębem czasu", zachwycają. Obejrzyjcie zdjęcia! 📢 Weekendowa, wiosenna wycieczka z Wrocławia. Nasze propozycje na końcówkę maja 2024 Wiosenna pogoda rozpieszcza nas pod koniec maja. Warto to wykorzystać, wybierając się na wycieczkę za miasto. Okolice Wrocławia oferują mnóstwo atrakcji turystycznych. Od gór i pagórków, przez jeziora, świetne lasy, zabytki architektury z przeszłości czy efektowne wieże widokowe. Jeśli ruszacie w teren, by poznać swój region, zaczerpnąć łyk wiedzy historycznej, zobaczyć piękną wiosenną przyrodę, rzućcie okiem na nasz przewodnik. Wcale nie trzeba jechać daleko! Wybraliśmy dla Was kilkadziesiąt atrakcyjnych propozycji.

📢 Neapol w centrum Wrocławia. Kolorowe podwórka na Nadodrzu zachwycają turystów. W planach kolejne murale Spacerując ulicami Nadodrza można trafić na wyjątkowe, choć zapomniane przez wrocławian miejsca. Przy ul. Roosevelta 5A znajduje się jedno z najpiękniejszych podwórek w mieście. To prawdziwa galeria sztuki, tworzona rękami mieszkańców osiedla i lokalnych artystów. Odwiedzają ją nawet wycieczki z Australii. Znacie to za miejsce? 📢 We Wrocławiu pojawi się wioska Kajko i Kokosza. Kiedy będzie można odwiedzić Mirmiłowo? Po raz pierwszy Wrocław zamieni się w słynną wioskę Kajko i Kokosza, czyli dwóch najdzielniejszych słowiańskich wojów. Zabiorą oni wszystkich spragnionych przygód do swojego słowiańskiego świata, znanego do tej pory tylko z serii legendarnych komiksów. Już 1 czerwca w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu zostanie otwarta interaktywna wystawa scenograficzna „Słowiański świat Kajka i Kokosza”.

📢 Długi weekend we Wrocławiu. Sprawdziliśmy co ciekawego przygotowano! Sprawdź naszą galerię wydarzeń Najbliższy weekend we Wrocławiu obfituje w wiele wydarzeń. Od 30 maja do 2 czerwca w stolicy Dolnego Śląska sporo będzie się działo. Na Rynku odbywa się Jarmark Świętojański, a do tego już zaczynają działalność kina plenerowe. Sprawdźcie wybrane przez nas weekendowe propozycje. Kliknijcie w galerię! 📢 Tak wygląda ulica Pomorska po remoncie. Od otwarcia dzielą godziny, zobacz zdjęcia! Można powiedzieć, że tylko godziny dzielą nas od wyczekiwanego otwarcia ulicy Pomorskiej. Po dwuletnim, kompleksowym remoncie, droga będzie nadawała się do jazdy już od 1 czerwca. Co się zmieniło? Czy spełni wymagania kierowców? Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Boże Ciało we Wrocławiu. W czwartek ulicami miasta przejdą tłumy wiernych w uroczystych procesjach. Sprawdź listę parafii W czwartek (30 maja) we Wrocławiu odbędzie się Boże Ciało. W parafiach z tej okazji organizowane są tradycyjne procesje. Ulicami miasta przejdą wierni, którzy w ten sposób zamanifestują swoją wiarę. Procesje, które zatrzymają się przy czterech ołtarzach poprowadzi ksiądz, niosący ze sobą hostię w monstrancji. We Wrocławiu odbędzie się ponad 30 procesji z okazji Bożego Ciała! Sprawdź godziny i trasy przemarszów.

📢 Internet ma bekę z emerytów. Te memy rozbawiły internautów! 30.05.2024 Memy o emerytach podbijają internet. W sieci często młodzi żartują ze starszych osób, które mają już zupełni inny światopogląd niż oni. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Transfery Dolny Śląsk - LATO 2024. Lider Zagłębie trafi do Rakowa? [Zagłębie Lubin, Miedź Legnica, Chrobry Głogów, Górnik Polkowice, Ślęza] Transfery Dolny Śląsk - LATO 2024. Zagłębie Lubin, Miedź Legnica, Chrobry Głogów, Górnik Polkowice, Ślęza Wrocław. Plotki, fakty, spekulacje. Kacper Chodyna odejdzie z Zagłębia Lubin? Mówi się o tym coraz głośniej. Artykuł aktualizowany.

📢 Korki na autostradzie A4 w stronę Wrocławia. Ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne Duże utrudnienia na autostradzie A4! Na wysokości Kątów Wrocławskich, na jezdni w kierunku Wrocławia, w autostradowe bariery uderzyła ciężarówka. Są utrudnienia, kierowcy stoją w wielokilometrowym korku. 📢 Sushi Janushi. Zobacz najśmieszniejsze MEMY o jedzeniu Polaków Ulubione danie - pizza, ale pierogi u babci... najlepiej. Na śniadanie jajecznica, na obiad nieśmierteleny schabowy, w nocy podjadanie sera z lodówki. W domu raczej kanapki, poza domem sushi i burgery. Do wszystkiego piwo. Jak jedzą Polacy? Zobaczcie najlepsze MEMY o naszych zwyczajach żywieniowych, tradycjach i nieustannym przechodzeniu na dietę, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 Transfery Śląska Wrocław LATO 2024. Czy to on zastąpi Exposito? Nowi piłkarze łączeni z transferem do Śląska Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Czy uda się zatrzymać Hiszpana? Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Tanie mieszkania na sprzedaż we Wrocławiu. Do kupienia prosto od miasta. Za ułamek ceny, ale bez remontu ani rusz Kolejne mieszkania komunalne odzyskane przez Gminę Wrocław trafiły na rynek nieruchomości i zostały wystawione na sprzedaż. Ich ceny są mocno konkurencyjne, dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja, często ścisłe centrum Wrocławia. Większość lokali jest niestety w złym stanie. Przed przeprowadzką trzeba je będzie wyremontować. Zobaczcie nieruchomości wystawione na sprzedaż!

📢 Oto potencjalni rywale Śląska w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Możliwe starcie z klubem Krzysztofa Piątka Śląsk Wrocław walczył do ostatnich chwil o tytuł mistrza Polski, ale ostatecznie zdobył wicemistrzostwo. Latem WKS weźmie udział w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy, w których będzie nierozstawiony. To oznacza, że zmierzy się z teoretycznie silniejszymi przeciwnikami. Znamy już prawie wszystkich potencjalnych rywali Śląska.

📢 Za 130 milionów złotych przebudowano tunel kolejowy na Dolnym Śląsku. Zobacz jak wygląda! Wąskim gardłem dla osób podróżujących koleją z Wrocławia do Jeleniej Góry był przez lata tunel między Janowicami Wielkimi i Wojanowem. Został on gruntownie przebudowany, a efekty robią piorunujące wrażenie. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy Karkonoszy nieco się skróci - o ok. 4 minuty już od czerwcowej korekty rozkładu jazdy. 📢 Stare zdjęcia Wrocławia. Tak stolica Dolnego Śląska wyglądała w roku 2000. Zaszły obłędne zmiany! Rok 2000 we Wrocławiu nie wydaje się być aż tak odległy. Przynajmniej do czasu jak nie zaczniecie oglądać tej galerii. To właśnie 24 lata temu z krajobrazu stolicy Dolnego Śląska zniknął hotel Panorama, a sedesowce aż wołały o remont. Inna była moda, inaczej wyglądały też poszczególne dzielnice Wrocławia - zresztą zobaczcie sami!

📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Potwierdzają nam to sami mieszkańcy! 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Zakaczawie w obiektywie wrocławskiego fotografa. Mroczna i tajemnicza dzielnica Legnicy wygląda obłędnie Projekt dokumentalny “Dzielnica Cudów”, autorstwa wrocławskiego fotografa Amadeusza Świerka zdobył 2. miejsce w prestiżowym konkursie Grand Press Photo. Poruszające i pełne emocji zdjęcia przedstawiają mieszkańców Zakaczawia, słynnej dzielnicy Legnicy. Musisz je zobaczyć.

📢 Koniec XX wieku we Wrocławiu czyli miasto, które przeszło już do historii. Takiego Wrocławia już nie ma. Niesamowite, reporterskie zdjęcia Ostatni rok z jedynką z przodu we Wrocławiu. Po powodzi z 1997 roku, miasto powoli stawało na nogi. W 1999 roku życie toczyło się już względnie normalnie, choć gdy dziś spoglądamy na fantastyczne, reporterskie zdjęcia Andrzeja Łuca, trudno porównać tamten Wrocław z obecnym. Zapraszamy na wyjątkową podróż w czasie. W galerii zdjęć znajdziecie charakterystyczne miejsca, wydarzenia i a także znanych wrocławian i przyjezdnych. 📢 Prawie 140-letnia czynszówka przy Mierniczej we Wrocławiu odnowiona. Wygląda olśniewająco! Już nie zagra w filmie Spielberga? Przy ulicy Mierniczej, najbardziej "filmowej" w całym Wrocławiu, odnowiono kolejną kamienicę. Teraz nie przypomina starej i zaniedbanej czynszówki, a budynek wręcz luksusowy! Renowacja obejmowała m.in. odnowienie tynków, elewacji i ozdób oraz ocieplenie mieszkań i klatki schodowej. Zobacz ją na zewnątrz i w środku!

📢 Pomorska do poprawki! Po prawie dwóch latach od remontu zapadła się kostka. Trwa naprawa, tramwaje jeżdżą inaczej Nie minęły dwa lata od zakończenia remontu ulicy Pomorskiej przy mostach, a trzeba ją naprawiać ponownie. Na fragmencie prowadzącym do ulicy Cybulskiego zapadła się zabytkowa kostka. Prace potrwają kilka tygodni, przez ten czas tramwaje będą jeździć inaczej. 📢 Żmija w popularnym supermarkecie. Pełzała po Biedronce. Strażacy z OSP musieli szybko interweniować Poniedziałkowe (27 maja) zakupy w Biedronce przy ul. Traugutta w Gorcach klienci zapamiętają na długo. Między lodówkami z produktami spożywczymi pełzała młoda żmija. Trzeba było wezwać strażaków!

📢 Tajemnicza willa ukryta na osiedlu we Wrocławiu. Piękna, ale mocno zniszczona. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce! Zabytkowa willa na wrocławskich Żernikach od lat niszczeje. Niegdyś należała do niemieckiej rodziny pochodzenia żydowskiego, później mieściła się tam szkoła oraz przychodnia. Do kogo należy teraz i dlaczego pozostaje opuszczona? Sprawdź szczegóły.

📢 Tak kiedyś wyglądał Trójkąt we Wrocławiu. Tramwaje jeździły po ul. Kościuszki, był też CPN i WPO Alba. Zobaczcie zdjęcia! Na Trójkącie znajduje się wiele charakterystycznych punktów Wrocławia. Dawny szpital im. Marciniaka czy najsłynniejsza filmowa ulica miasta - Miernicza. Wiele budynków, które tu stały, już nie istnieje. Przy ul. Traugutta działała stacja CPN, a skrzyżowanie z Krakowską zdobiła widowiskowa kamienica. Jak kiedyś wyglądała popularna część Przedmieścia Oławskiego? Zobaczcie archiwalne zdjęcia w galerii.

📢 Te aktorki są typowane do roli Yennefer z Wiedźmina przez fanów i nie tylko. Zgadzasz się z tą listą? Są też Polki wśród kandydatek Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje,a w ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra. Które aktorki nadają się natomiast do tej roli w Wiedźminie według samych fanów i byłyby odpowiednie, jako ekranowa Yennefer ? Sprawdź propozycje.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych! 📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do europarlamentu. „Musimy odeprzeć siły prorosyjskie w Europie” W poniedziałek (27 maja) Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów do Europarlamentu. Ci zaprezentowali swoje plany na najbliższą kadencję i obszary, jakimi będą chcieli się zająć. Wybory już 9 czerwca. 📢 Pierwsze grzyby pojawiły się na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, jakie okazy! Gdzie można już zbierać grzyby? Sezon na grzyby w 2024 roku już rozpoczął się na Dolnym Śląsku. Gdzie można już się wybrać na grzyby i wrócić dorodnymi okazami? Sprawdź lokalizacje.

📢 Mniej i bardziej znane atrakcje Kotliny Jeleniogórskiej. Pałace, park i... bociany! Kotlina Jeleniogórska to zachwycający region, który kusi nie tylko pięknymi pałacami, ale i bajkowymi widokami. Znajdziemy tu dawne rezydencje na wodzie, panoramę Karkonoszy oraz malutkie wioski zaklęte w czasie. Jesteście ciekawi, jakie znane i mniej znane atrakcje warto zobaczyć w okolicy? Te szczególnie polecamy!

📢 Studenci opanowali stadion Tarczyński Arena. Tak bawili się na wrocławskich Juwenaliach 2024. Zobaczcie zdjęcia szalonej zabawy Tak wyglądał ostatni dzień szalonej zabawy z okazji Juwenaliów we Wrocławiu. Tłum żaków opanował stadion Tarczyński Arena. Studenci bawili się w rytm przebojów znanych muzyków. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wrocławskie firmy szukają pracowników. Zatrudniają od zaraz. Dostaniesz umowę o pracę i dobre pieniądze. To aktualne oferty Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Fachowcom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie, gdzie teraz rekrutują!

📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach. 📢 To naprawdę Wrocław! 200 wyjątkowych fotografii stolicy Dolnego Śląska z przełomu wieków. Wielka zmiana! Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Stadion Olimpijski we Wrocławiu przed wojną - tak wyglądało Święto Sportu w 1938 roku (ARCHIWALNE ZDJĘCIA) Niemiecki Święto Gimnastyki i Sportu 1938 (Deutsches Turn- und Sportfest) było ostatnim dużym wydarzeniem, jakie przed wojną zorganizował Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen - organ zarządzającym sportem w III Rzeszy. Impreza odbyła się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, ówczesnym Breslau, który nosił wtedy imię Hermanna Göringa.

Zobaczcie, jak to wydarzenie wyglądało w przedwojennym Wrocławiu. 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ - REGUŁKA] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 W Twierdzy Srebrna Góra powstał klimatyczny hotel i restauracja. Wnętrza czekają na gości! Mamy zdjęcia i film Hotel i restaurację dla ponad 100 gości oddano do użytku w Twierdzy Srebrna Góra. To oznacza, że można przenocować w historycznym miejscu. Całość robi wrażenie. Na te prace wydano ponad 26 mln zł! Zobaczcie niesamowity efekt potężnej inwestycji w Twierdzy Srebrna Góra. Mamy zdjęcia i film. 📢 Muzeum Motoryzacyjne Wena w Oławie. Jedyne takie na Dolnym Śląsku. 300 zabytkowych samochodów, 150 motocykli i izba pamięci Rajdu Koguta Na Dolnym Śląsku powstaje miejsce, które jest jedyne w swoim rodzaju. To Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie niedaleko Wrocławia. Znajdzie się tam ponad 300 zabytkowych samochodów i 150 motocykli. Ale to nie wszystko, bo będzie też izba pamięci o Rajdzie Koguta. Trwa urządzanie ekspozycji.

📢 Rajd Koguta 2023 wystartował z Oławy. 2,5 tysiąca załóg jedzie przez całą Polskę w szczytnym celu [ZDJĘCIA] Pond dwa i pół tysiąca klasycznych pojazdów wystartowało w czwartek (8.06.2023) z Oławy w Charytatywnym Rajdzie Koguta. Załogi w szczytnym celu przejadą 600–kilometrową trasę i za dwa dni dotrą do nadbałtyckiej Stegny na Mierzei Wiślanej. Na starcie są również nasze załogi. Podczas tegorocznej edycji rajdu, dla potrzebujących dzieci zebrano już ponad 1,5 miliona złotych i kwota ta wciąż się powiększa! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć ze startu w Oławie. 📢 Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce w remoncie. Tak to wygląda (ZDJĘCIA) Do końca sierpnia ma trwać remont i modernizacja tunelu kolejowego pod Małym Wołowcem. To najdłuższy tunel w Polsce – ma 1601 metrów długości. Wykonująca prace firma z Wrocławia ma m.in. usunąć i wymienić poluzowane elementy i spoiny, wysokociśnieniowo oczyścić powierzchnie obudowy, udrożnić kanały wentylacyjne, oczyścić ściany czołowe tunelu, oraz uszczelnić pęknięcia i odtworzyć rowy odwadniające.

📢 Magda Gessler nie dała rady! Alladyn znika z kulinarnej mapy Wrocławia Wrocławska restauracja Alladyn została zamknięta. Nie pomógł nawet udział w programie "Kuchenne Rewolucje" Magdy Gessler.

