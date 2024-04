Pracownicy wrocławskiego lotniska ujawniają problemy w dziale tankowania samolotów. Twierdzą, że przestarzały sprzęt jest niebezpieczny Maciej Rajfur

Operatorzy tankowania samolotów z wrocławskiego lotniska apelują: niezbędna jest natychmiastowa wymiana sprzętu do tankowania samolotów! Cysterny, których jest za mało, są mocno wyeksploatowane, a przy tym niebezpieczne zarówno dla operatorów jak i pasażerów. Co na to władze Portu Lotniczego Wrocław?