Praca we Wrocławiu od zaraz! Od hydraulika, przez kierowcę taxi, do lekarza! Tyle płacą pracodawcy z Wrocławia. Sprawdź aktualne oferty

Stopa bezrobocia we Wrocławiu wynosi zaledwie 1,6 proc . Lokalny rynek pracy działa prężnie. Jeśli naprawdę chcecie pracować, pracę znajdziecie bez problemu.

We Wrocławiu potrzeba pracowników. Ile można zarobić?

Wynagrodzenie to czynnik, który zwykle ma największe znaczenie dla kandydata ubiegającego się o konkretne stanowisko. A dobrze opłacany pracownik, to zadowolony i zaangażowany pracownik. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę Enpulse, "firmy z zadowolonymi pracownikami osiągają o 22 proc. wyższą zyskowność, co może oznaczać dodatkowe korzyści dla wszystkich".

Na wrocławskim rynku brakuje specjalistów. Nic dziwnego, że oddanym i "znającym się na rzeczy" pracownikom firmy płacą naprawdę dobrze. W styczniu bieżącego roku (2024) wrocławianie zarabiali średnio 8648 złotych brutto. To stawki na przykładowych stanowiskach: