Praca dla nastolatków poniżej 15. roku życia jest możliwa. Zobacz, jak może zarobić małoletni w czasie wakacji i nie tylko

Praca dla nastolatków kojarzy nam się z sezonowością, niskimi zarobkami (lub wręcz wyzyskiem) i czyhającym na każdym rogu niebezpieczeństwem. Mimo to, młodzież coraz chętniej rozgląda się za płatnym zajęciem.

Tylko zlecenie lub o dzieło

Należy pamiętać, że dziecko przed ukończeniem 15. roku życia nie może zostać zatrudnione na umowę o pracę. Z 13 i 14-latkiem można zawrzeć umowę zlecenie lub umowę o dzieło - młody człowiek może ją podpisać za zgodą rodziców. Dodatkowo, jeśli nastolatek nie ma jeszcze ukończonych 13 lat, a już chce pracować, umowę podpisują jego rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku osób poniżej 15. roku życia, prawo reguluje, w jakich branżach mogą być zatrudniani nieletni. Mowa tu o branży reklamowej, kulturalnej, artystycznej lub sportowej.

Gdzie szukać pracy?

Jeśli dziecko uczęszcza do szkoły muzycznej, możliwe, że otrzyma pracę na ślubie, np. na grę w kościele lub podczas obiadu. Tancerze - przy kręceniu klipu muzycznego. Zdolny, małoletni fotograf może wykonać kilka zdjęć podczas uroczystości rodzinnych, a zapisany do agencji młody aktor lub model otrzyma angaż do sesji zdjęciowej lub filmu. Co jednak, gdy dziecko chce zarobić, ale nie jest artystą? Póki co, nastolatki chętnie decydują się na prace w ramach pomocy sąsiedzkiej, takie jak: wyprowadzanie lub opieka nad psem, robienie zakupów czy koszenie trawnika.