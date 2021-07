Pożegnanie kolei miejskiej we Wrocławiu. "To była ostatnia godna forma transportu"

Przewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu w mocnych słowach podsumował i wyjaśnił wczoraj o co chodzi w tym sporze, jeśli nie o komfort pasażerów.

- 8 lat temu w porozumieniu między samorządowcami Wrocławia i Dolnego Śląska powstał bilet aglomeracyjny, który okazał się być wielkim sukcesem. Liczba pasażerów podróżujących regularnie po Wrocławiu znacząco wzrosła do 4 milionów rocznie. Niestety ludzka małość, pycha, spory polityczne i brak umiejętności porozumienia się, spowodowały że bilet od dnia jutrzejszego przestanie obowiązywać. To będzie miało ogromne konsekwencje dla użytkowniczek i użytkowników komunikacji miejskiej we Wrocławiu - mówił Robert Suligowski, przewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu.

Zieloni przekonywali, że dzięki kolei we Wrocławiu można poruszać się nawet trzykrotnie szybciej niż autobusem czy tramwajem, a obecny spójny system pozwalał na sprawniejsze poruszanie się po mieście. Działacze przypomnieli, że mamy do czynienia również z kolejną kosmiczna podwyżką cen biletów we Wrocławiu. O około 30 procent podwyższono cenę biletów jednorazowych, a w przypadku kolei podwyższono ceny biletów o nawet 1000 zł rocznie dla osób dorosłych, a dla studentów i młodzieży o 966 zł. rocznie.