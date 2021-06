Pożar warsztatu na Jagodnie. Ludzie usłyszeli wybuch i zobaczyli kłęby dymu

Papież Franciszek na Twitterze. O czym napisał 21.06.2021? Jaki był ostatni tweet papieża Franciszka?

21.06.2021 papież Franciszek napisał do wiernych na Tweeterze: „Chrystus żyje i pragnie, aby każdy z nas żył. On jest prawdziwym pięknem i młodością tego świata. Wszystko, czego On dotyka staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem i sensem. ”