Pożar mieszkania przy Tęczowej we Wrocławiu. Z budynku uciekły 20 osób, na klatce schodowej pełno dymu. Zapaliły się śmieci! Jarosław Jakubczak

Pożar przy ul. Tęczowej we Wrocławiu. Jedna osoba w szpitalu. Jarosław Jakubczak / Polska Press Zobacz galerię (13 zdjęć)

Pożar mieszkania na ul. Tęczowej we Wrocławiu, który wybuchł przed godziną 11:30, zmusił do ewakuacji 20. osób. Na miejsce dojeżdżają kolejne zastępy straży pożarnej. Jedna osoba trafiła do szpitala.