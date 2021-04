Pożar dachu budynku pod Wrocławiem. Na miejsce wysłano 11 zastępów straży pożarnej [ZDJĘCIA] Jarosław Jakubczak

Pożar we wsi Borowa pod Wrocławiem. Przy ul. Dębowej zapalił się dach przybudówki do budynku mieszkalnego. Na miejsce zostało skierowanych aż 11 zastępów straży pożarnej. Na szczęście okazało się, że płomienie pojawiły się na niewielkiej powierzchni dachu i część strażaków mogła wrócić do jednostek. Sytuacja jest już opanowana, pożar się nie rozprzestrzenia i nie zagraża życiu mieszkańców.