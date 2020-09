Z Sępolna znikają topole. Matka Boska ich nie obroniła

"Polak prawdziwy nigdy by topoli nie wyciął, bo to polskie drzewo", "To Pan Bóg stworzył topole" - m.in. takie hasła pojawiły się w ostatnich dniach na topolach rosnących na wrocławskim Sępolnie. Na drzewach zawisły też wizerunki Matki Boskiej i Chrystusa. Ich autor próbował w te...