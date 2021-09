Powtórka z 1997 roku. Ratownicy ćwiczyli walkę z powodzią Konrad Bałajewicz

Po ulewach woda z Odry zaczyna wlewać się do polderu Oława - Lipki, do tego budowany przez lata zbiornik w Raciborzu ma awarię i nie może przyjąć nadmiaru wody z rzeki. To scenariusz ćwiczeń, które w środę odbyły się w powiecie oławskim. - To bardzo pesymistyczny scenariusz, który prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy. Jednak po to są ćwiczenia, aby sprawdzić się w tak trudnych warunkach - tłumaczą strażacy. Podczas środowych ćwiczeń zamknięto nawet drogę z Jelcza - Laskowic do Oławy. Budowano na niej zapory, które w razie powodzi mają ocalić przed wodą Oławę i Jelcz.