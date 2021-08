Powojenna żegluga na Odrze przypominała Dziki Zachód

Wojna skończyła się w 1945 roku, a odrzański szlak wodny Armia Czerwona oddała Polsce do administrowania dopiero rok później. Dlaczego?

To wynikało z dwóch przyczyn. Po pierwsze, kiedy Rosjanie opanowali Odrę, nie chciało im się jej oddawać, a pilnowali tego szklaku, bo panował na nim bardzo duży ruch – wywozili tamtędy wiele towarów jako „zdobycz trofiejną”, ale transportowali też węgiel ze Śląska. Zachowywali się jak mocarstwo kolonialne. Po drugie natomiast my nie mieliśmy kim obsadzić jednostek i urządzeń wzdłuż rzeki. Rosjanie mieli swoje dowództwo żeglugowe w Nowej Soli, potem we Frankfurcie nad Odrą, mieli bazy w Koźlu, Gliwicach, Malczycach w Nowej Soli. Samodzielnie korzystali więc z całego dobrodziejstwa oferowanego przez rzekę do lata 1946 roku (w sensie administracyjnym, bo gospodarczo wykorzystywali rzekę do roku 1951).