Powódź 1997 we Wrocławiu. Dokładnie 24 lata temu do Wrocławia wdarła się wielka woda [ZDJĘCIA Z ARCHIWUM] REDAKCJA GAZETY WROCŁAWSKIEJ

Latem 1997 roku bohatersko walczyliśmy z powodzią tysiąclecia we Wrocławiu i całym województwie. Kulminacyjna fala powodziowa nadciągnęła do stolicy Dolnego Śląska dokładnie 12 lipca. Dziś powinniśmy pamiętać o tamtych chwilach, a wspomnienia wracają, gdy ogląda się zdjęcia. Zapraszamy do podróży w czasie w naszej galerii zdjęć.