Poważny wypadek podczas wspinaczki w Sudetach. Interweniował GOPR [ZDJĘCIA]

Wypadek miał miejsce w niedzielę, podczas wspinaczki na granitowej ścianie Jastrzębiej Turni w Górach Sokolich. Mężczyzna wycofywał się z drogi wspinaczkowej i w tym momencie doszło do upadku z wysokości. Wysokość całej Jastrzębiej Turni przekracza 20 metrów.

Po wezwaniu, do akcji natychmiast ruszyli ratownicy. - Po sprawnym dotarciu do poszkodowanego oraz wykonaniu badania urazowego, stwierdzono rozległe obrażenia w postaci otwartych złamań, krwotoku, urazu kręgosłupa lędźwiowego - informuje Grupa Karkonoska Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Po odpowiednim zabezpieczeniu pechowego wspinacza, został przetransportowany do naszego samochodu, a następnie do zespołu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - dodają ratownicy.

Na górskich szlakach oraz drogach wspinaczkowych letni sezon w pełni. Tylko w miniony weekend ratownicy karkonoskiego GOPR-u interweniowali siedmiokrotnie w sytuacjach, gdzie ludzie potrzebowali pilnej pomocy w górach.