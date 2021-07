Potrącenie rowerzystki w Siechnicach. Ranną kobietę zabrał śmigłowiec LPR

Świadkowie zdarzenia mówią, że rowerzystka jechała chodnikiem, gdy potrącił ją samochód osobowy. Po uderzeniu kobieta przeleciała nad ogrodzeniem posesji i tam upadła.

Na miejsce przyjechała straż pożarna, policja i pogotowie ratunkowe. Wylądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Kobieta w stanie ciężkim została przewieziona do szpitala we Wrocławiu. Kierowca opla był trzeźwy. Przyczynę i okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja" - mówi nam sierżant Aleksandra Rodecka z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.