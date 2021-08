Potężne korki na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Jak je ominąć?

Zator spowodowany jest wzmożonym, wakacyjnym ruchem na autostradzie A4 od strony Katowic w kierunku Legnicy i granicy z Niemcami.

Kolejka na jezdni prowadzącej od strony Opola w kierunku Wrocławia do bramek poboru opłat w Karwianach i dalej do węzła w Bielanach Wrocławskich liczy blisko siedem kilometrów. Jadący do Wrocławia mogą go ominąć zjeżdżając z autostrady A4 na węźle w Brzezimierzu i dalej jadąc drogą krajową 94 przez Oławę lub zjeżdżając na węźle w Krajkowie.

W kierunku Opola korek przy bramkach w Karwianach ma około kilometra.