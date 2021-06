Potężna burza zbliża się do Wrocławia. Czeka nas nawałnica z piorunami i gradem? [GDZIE JEST BURZA? 21.06.2021]

Burza z gradem i porywistym wiatrem zbliża się do Wrocławia. Nawałnica przetoczyła się już już przez Jelenią Górę i znajduje się obecnie nad Legnicą, Bolesławcem i Wałbrzychem. Front burzowy sięgający od czeskiego Brna aż za Zieloną Górę szybko przemieszcza się w kierunku stolicy Dolnego Śląska.

Kiedy będzie burza we Wrocławiu?

Burza do Wrocławia wkroczy około godz. 15 od południowego-zachodu. Miejscami będzie miała gwałtowny przebieg. Spodziewane są opady deszczu gradu oraz silne porywy wiatru - od 90 do 100 km/h. Burza stopniowo będzie przemieszczać przez miasto i potrwa około godziny, maksymalnie do dwóch.