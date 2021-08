Poszukują skarbów z II wojny światowej. Czy są kilka metrów od "złota Wrocławia"?

Na kilka metrów od ścian tajemniczego magazynu poszukiwacze natknęli się na belki, które skutecznie utrudniają im dalsze drążenie tunelu. Doszło też do zawału ziemi.

- Składamy nowy zestaw sond badawczych, w celu wykonania badań długości zawalonego odcinka przed śluzą gazową oraz zbadania skrzyżowania sztolni nr 1 z wejściem do śluzy. To pozwoli nam określić, co nas tam czeka i ile dokładnie potrzebujemy pieniędzy na dalsze prace - informują członkowie Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc.