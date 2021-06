Polska – Szwecja. WYNIK NA ŻYWO. Mecz o awans do 1/8 finału [Euro 2020 – 23.06.2021]

Polska - Szwecja. WYNIK NA ŻYWO [23.06.2021]

POLSKA - SZWECJA. Wynik na żywo będzie można śledzić na naszej stronie internetowej. Polacy znajdują się w jasnej sytuacji –tylko zwycięstwo da im awans do 1/8 finału Euro 2020. W przypadku ewentualnej wygranej Biało-Czerwoni zmierzą się w Kopenhadze z Chorwacją.

Wiemy, że na pewno dojdzie do zmian w składzie w stosunku do zestawienia na mecz z Hiszpanią (1:1). Uraz Jakuba Modera okazał się na tyle poważny, że pomocnik Brighton nie będzie dziś zdolny do gry. Jego miejsce w środku pola ma zająć natomiast Grzegorz Krychowiak, który na inaugurację Euro 2020 obejrzał czerwoną kartkę w spotkaniu ze Słowacją.

– Musimy skupić się na tym, co tu i teraz. Nasz zespół jest teraz inny niż w 1974 roku. Nie możemy wygrać meczów, myśląc o przeszłości – powiedział Paulo Sousa na konferencji prasowej przed meczem Szwecja – Polska.