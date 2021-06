Polska - Szwecja 1:2 NA ŻYWO ONLINE [23.06. EURO 2020: GODZINA, SKŁAD POLSKI, TRANSMISJA POLSKA - SZWECJA, GDZIE OGLĄDAĆ? WYNIK NA ŻYWO]

Polska - Szwecja NA ŻYWO ONLINE. Gdzie oglądać?

Już dziś, w środę (23.06) Polska zmierzy się ze Szwecją w Petersburgu w ostatniej kolejce fazy grupowej Euro 2020. Dla biało-czerwonych to mecz o być albo nie być na turnieju. Podopieczni Paulo Sousy muszą wygrać dzisiejszy spotkanie Polska – Szwecja.



POLSKA - SZWECJA ONLINE STREAM

Szwedzi w dwóch meczach zdobyli 4 punkty i są już pewni awansu do 1/8 finału. - Wiem, że Szwedzi w ostatnich 7 meczach stracili jedną bramkę. Jeśli będziemy grali szybko piłką i będziemy skoncentrowani na tym, co mamy robić, to możemy strzelić im więcej niż jednego gola – mówi Mateusz Klich, pomocnik reprezentacji Polski.