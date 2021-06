Polska - Słowacja. O której mecz? Gdzie oglądać w TV? (Euro 2020 14.06.2021)

Polska - Słowacja. O której mecz?

POLSKA - SŁOWACJA. Słowacja będzie pierwszym rywalem Polaków na Euro 2020. Mecz zostanie rozegrany w Petersburgu, na stadionie tamtejszego Zenitu. Początek spotkania o godz. 18.

Biało-Czerwoni do Rosji polecieli w niedzielę. Nie było oficjalnego, przedmeczowego treningu, ale odbyła się oczywiście przedmeczowa konferencja prasowa z udziałem trenera Paulo Sousy.

- Emocjonalnie dla mnie jest to podwójna odpowiedzialność reprezentować Polskę. To jest coś. Rozumiem to jako zawodnik i to jest obowiązek dla mnie i moich piłkarzy, by być obecnym na boisku w imieniu wszystkich Polaków, żeby wszyscy byli z nas dumni - powiedział Portugalczyk przed meczem Polska - Słowacja.