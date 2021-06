Polska - Słowacja gdzie oglądać? EURO 2020 transmisja na żywo [ONLINE, TV, STREAMING 14.062021]

POLSKA - SŁOWACJA: GDZIE OGLĄDAĆ? O KTÓREJ MECZ? TRANSMISJA NA ŻYWO

Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna EURO 2020. Już dziś (w poniedziałek, 14 czerwca) zagra ze Słowacją w swoim pierwszym meczu na turnieju. Polacy wydają się być faworytem, ale postawa biało-czerwonych jest pewną zagadką.

Słowacy z jednej strony chcą nas pokonać, ale czują spory respekt przed naszą drużyną, zwłaszcza Robertem Lewandowskim. - Nie zazdroszczę naszym chłopakom. Po przeciwnej stronie będzie strzelający potwór, który w minionym sezonie zdobył 48 bramek. To napastnik kompletny, który potrafi strzelać obiema nogami, głową, zza pola karnego, wykorzystuje rzuty wolne i "jedenastki". Ale w drużynie narodowej nie ma takiego wsparcia, jak w Bayernie. To w klubie otrzymuje dokładniejsze podania. Na dziesięć prób, piłka trafia do niego osiem razy. W drużynie narodowej mu to nie grozi. Módlmy się, żeby miał gorszy dzień. Raz na 100 dni nawet jemu może się to trafić - powiedział Stanislav Varga, były reprezentant Słowacji.