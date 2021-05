Polska - Rosja: dojazd, transport, parkingi, obostrzenia [POLSKA - ROSJA, Stadion Wrocław, 1.06.2021, INFORMACJE]

Bilety na mecz Polska – Rosja. Kiedy rusza sprzedaż, gdzie kupić, ile kosztują? (Polska – Rosja bilety Stadion Wrocław)

Bilety na mecz Polska – Rosja we Wrocławiu. Harmonogram sprzedaży, cena, kiedy i gdzie kupić? We wtorek 1 czerwca reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją na Stadionie Wrocław. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów kibice będą mogli wypełnić 25 proc. trybun. Ile biletów trafi do otwartej sprzedaży, ile będą kosztować oraz kiedy i gdzie można je kupić? Sprawdziliśmy to.