POLSKA - ROSJA. Czerczesow: Kiedy ja prowadziłem Legię, to jej piłkarze grali w reprezentacji

- Najwyraźniej nikt na to nie zasłużył. Kiedy ja prowadziłem Legię, to jej piłkarze grali w reprezentacji Polski. - rzucił w swoim stylu Czerczesow.

Reprezentacja Rosji do mistrzostw Europy przygotowuje się w Austrii. Mecz z Polską jest ważnym sprawdzianem, dlatego samolot z kadrą „Sbornej” wylądował we Wrocławiu już w poniedziałek. Rosjanie zatrzymali się w usytuowanym w centrum hotelu Monopol. Często korzystała z niego reprezentacja Polski.

Czerczesow na zgrupowanie w Austrii powołał 30 piłkarzy. Jeden z nich wypadł z powodu kontuzji, ale po meczu z Polską będzie musiał skreślić jeszcze trzy nazwiska. Niechętnie dzielił się swoimi przemyśleniami na ten temat, tym bardziej że kilku zawodników ma lekkie problemy zdrowotne. Wśród nich jest podstawowy napastnik Rosjan Artiom Dziuba.

W Polsce Czerczesow dał się poznać jako trener, który nie oszczędzał swoich piłkarzy. Ci często skarżyli się na ciężkie treningi, ale zapytany o to, czy w reprezentacji Rosji stosuje te same metody, odpowiedział wskazując na siedzącego obok Rifata Żemaletdinowa: Czy on wygląda na człowieka zmęczonego ciężką pracą!? - powiedział wywołując uśmiech na twarzach dziennikarzy.

Czerczesow pochwalił także grających na co dzień w Moskwie Grzegorza Krychowiaka i Macieja Rybusa. - Krychowiak był liderem Lokomotiwu w minionym sezonie i to zasługuje na uznanie. „Rybka” to złoty chłopak, prowadziłem go jako trener i kupowałem do klubu, który prowadziłem - podsumował.