POLSKA - ROSJA 1.06. Jak dojechać? Parkingi, transport, MPK, dojazd na Stadion Wrocław, obostrzenia, INFORMACJE, niezbędnik kibica

Reprezentacja Polski tylko przyjedzie, zagra i opuści Wrocław

We wtorek 1 czerwca piłkarska reprezentacja Polski zmierzy się z Rosją na Stadionie Wrocław (godz. 20:45). Będzie to przedostatni sprawdzian podopiecznych Paulo Sousy przed mistrzostwami Europy. Nasi piłkarze przylecą do Wrocławia w dniu meczu i zaraz po nim wrócą do Opalenicy.