Polska ogłasza nową strategię walki z koronawirusem. Będzie mniej testów

Fot. Mariusz Kapala / Gazeta Lubuska

Testy tylko dla tych, którzy mają objawy koronawirusa potwierdzone przez lekarza pierwszego kontaktu, izolatki w szpitalach powiatowych, utrzymanie obowiązku noszenia maseczek i dystansu społecznego - to założenia nowej polskiej strategii walki z koronawirusem, jaką w czwartek ogłosił minister zdrowia Adam Niedzielski. - Przed nami trudny okres. Jesienią pojawia się wiele infekcji - powiedział minister. - Nowa strategia, to zmiana podejścia. Zmieniamy charakter reagowania. Odchodzimy od środków ogólnokrajowych, do środków dedykowanych regionom. Nie będzie rozwiązań jednolitych dla całego kraju - zapowiedział. - Musimy podejmować decyzje ważące ryzyko, ale i inne koszty w gospodarce czy życiu społecznym - podkreślił szef resortu.