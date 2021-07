Polscy marynarze śródlądowi w weekend zacumują we Wrocławiu

Rejsy służbowymi motorówkami, możliwość zwiedzenia statku szkolnego Westerplatte należącego do Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu oraz inne atrakcje dla wrocławian i turystów przebywających w mieście – marynarze rzeczni przygotowali liczne atrakcje dla wszystkich tych, którzy zechcą wraz z nimi obchodzić ich święto.

Będą też bardziej wzniosłe chwile: składanie kwiatów w miejscach poświęconym ludziom, którzy tworzyli polska żeglugę śródlądową, ale też tym, którzy w jej służbie oddali życie.

– Dlatego w sobotę oddamy hołd m.in. pracownikom, którzy w 1946 roku zginęli w czasie odgruzowywania stopnia wodnego na Rędzinie – mówi kpt. Waldemar Rybicki, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej, jeden ze współorganizatorów uroczystości.

Święto z tradycjami

Termin święta wybrano nieprzypadkowo, a ustanowił je marszałek Józef Piłsudski na cześć ważnego wydarzenia.

– 3 lipca 1919 roku Flotylla Pińska przeszła swój chrzest bojowy – zajęła Horodyszcze, bardzo ważną miejscowość, co pozwoliło na dalszą ofensywę w kierunku na Łunińca, zajmując tzw. klucz poleski. To było pierwsze użycie marynarzy w wojnie polsko-bolszewickiej – wyjaśnia Jerzy Rudnicki z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. – Święto (początkowo Flotylli Pińskiej, a później Flotylli Rzecznej Marynarki Wojennej) było hucznie obchodzone aż do wybuchu II wojny światowej – dodaje.