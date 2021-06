Półkolonie we Wrocławiu. Tu jeszcze są miejsca!

Półkolonie we Wrocławiu są w te wakacje organizowane od 28czerwca do 31 sierpnia. Do prowadzenia wypoczynku w formie półkolonii zgłosiło się 20 szkół, a swą ofertę w czasie wakacji mają również Młodzieżowe Domy Kultury, (w tym Zespół Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Kreatywności Talent), które zapraszają do wzięcia udziału w organizowanych przez nich warsztatach. Obok do udziału w różnego rodzaju zajęciach zachęcają też: Hydropolis, Wrocławski Tor Wyścigów Konnych na Partynicach, czy Park Wodny przy ulicy Borowskiej. Wrocławscy uczniowie będą mogli uczestniczyć m.in. w zajęciach artystyczno-plastycznych, muzycznych, tanecznych czy sportowych. Organizowane będą także wyjścia na basen, do ZOO, kina, muzeum czy Parku Trampolin. Prowadzone będą warsztaty ceramiczne, kulinarne, ekologiczne czy chemiczne. Uczniowie wyjadą również na wycieczki poza Wrocław. Przygotowano miejsca dla około 4 600 wrocławskich uczniów szkół podstawowych (w tym 1 259 uczniów uczestniczących w warsztatach). Półkolonie organizowane są z myślą o najmłodszych uczniach szkół podstawowych, głównie z klas I- III. Opiekę dzieciom zapewni około 400 nauczycieli. Magistrat przeznaczył na zorganizowanie tegorocznych półkolonii około 920 tys. zł.Dodatkowo, w tym roku powtórzona zostanie akcja Wrocławska Wakacyjna Przygoda, polegająca na różnorodnych zajęciach na powietrzu. O niej i propozycjach poszczególnych instytucji i szkół piszemy na kolejnych stronach. Znajdziecie tam informacje na temat warunków organizacji półkolonii.

