Policyjny nalot na klub w centrum Wrocławia [ZDJĘCIA]

W sobotę około godz. 22 miała miejsce policyjna akcja na wrocławskim Rynku. Do ścisłego centrum podjechało kilka radiowozów na sygnałach, w tym uzbrojeni funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji. Mundurowi weszli do Restauracji Na zdrowie i sąsiadującego z nią klubu ze striptizem Al Capone. Zdecydowano się najprawdopodobniej na kontrolę działalności klubu w związku z obowiązującymi obostrzeniami. Sprawdzano czy w środku siedzieli klienci i odbywał się striptiz. Po wejściu do środka mundurowi wylegitymowali wszystkie znajdujące się tam osoby.

Jarosław Jakubczak