Policja zatrzymała przyjaciela mężczyzny, który zmarł po interwencji w Lubinie

AKTUALIZACJA

Wtorek, godz. 14.00

Policja zatrzymała dziś znajomego zmarłego Bartosza S., o czym poinformował jego pełnomocnik, Radosz Pawlikowski. Zatrzymany, pan Marcin, sam stawił się na komendzie, gdzie przez 45 minut był przesłuchiwany. - Nie dopuszczono mnie do klienta, a kiedy znów go zobaczyłem, założono mu kajdanki – poinformował mecenas Pawlikowski.

Przyjaciela rodziny zatrzymano, gdyż rzekomo nawoływał do udziału w nielegalnym zgromadzeniu, które w niedzielę przerodziło się w zamieszki. - Posty mojego klienta zachęcały do udziału w pokojowym proteście. Można je przeczytać na jego facebooku – dodaje prawnik.

W sprawie wydarzeń z niedzieli zostały zatrzymane 62 osoby. 36 z nich przesłuchano w charakterze świadków. Skierowano także wnioski o osiem aresztowań tymczasowych, na okres 3 miesięcy.

Wtorek, godz. 13.00

Są już wstępne wyniki sekcji zwłok Bartosza S., który zmarł po interwencji policji w Lubinie. Rodzina i pełnomocnicy wciąż ich jednak nie widzieli. Dr Wojciech Kasprzyk, adwokat rodziny, mówi jednak, że doszło do złamania krtani. - Sekcja nie wykazała obrażeń spowodowanych duszeniem - mówi tymczasem zastępca prokuratora okręgowego w Legnicy, Arkadiusz Kulik. - Do ustalenia przyczyny zgonu potrzebujemy jeszcze wnikliwych badań toksykologicznych i histopatologicznych. Dlatego podczas sekcji lekarze pobrali z ciała zmarłego wycinki, które zostaną przebadane.