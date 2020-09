Policja postawiona na równe nogi, bo zaginęła 12-latka. A ona u koleżanki

Dziecko nie dawało znaku życia, nie kontaktowało się z mamą, tatą i nikim innym z rodziny. Policjanci zaczęli przeszukiwać całe osiedle. Zaglądali na podwórka, strychy, do piwnic. Patrolowali parki. Nie znaleźli dwunastolatki.

W akcji uczestniczyli też funkcjonariusze sekcji do spraw nieletnich. To oni dowiedzieli się gdzie jest zaginione dziecko. Okazało się, że nastolatka jest u koleżanki. Schowała się tam, bo chciała tacie zrobić na złość. Policjanci dotarli do niej, porozmawiali, a potem oddali całą i zdrową rodzicom.

Jednak o całej sprawie będzie poinformowany sąd rodzinny.