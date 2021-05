Pogrzeb ks. Stanisława Orzechowskiego. Transmisja na żywo na GazetaWroclawska.pl [24.05.2021]

Na mszy pogrzebowej w kościele miejsca będą zarezerwowane tylko dla rodziny i księży. Uroczystość będzie pokazywana na telebimach przed kościołem i w kościele dolnym na Bujwida. Transmisja na żywo dostępna będzie także na GazzetaWroclawska.pl.

Do dolnego kościoła zapraszane są oficjalne delegacje, które przyjadą do kościoła.

Każdy chętny będzie mógł wejść na cmentarz podczas uroczystości pogrzebowych. Organizatorzy proszą by nie kupować kwiatów ani zniczy tylko wesprzeć datkami siostry karmelitanki. Zbiórka będzie prowadzona przy wyjściach z cmentarza. Mieszkańcy Wrocławia, którzy chcieliby uczestniczyć w mszy i pogrzebie, proszeni są by przyjechali komunikacją miejską. Gdyby ktoś przyjechał samochodem to najbliższy parking płatny (cena 4 zł bez limitu czasowego) będzie na Stadionie Olimpijskim.