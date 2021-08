Pogoda na weekend we Wrocławiu. Mieszkańcy innych miast mogą nam zazdrościć [PROGNOZA]

NOWE Polska Policja na Twitterze 6.08.2021. Najnowsze wiadomości z kraju

6.08.2021 na profilu Polskiej Policji pojawił się tweet: "Już prawie gotowi do wylotu, aby wesprzeć działania ratownicze i gaśnicze w Turcji.Państwowa Straż Pożarna @KGPSP i @PolskaPolicja przygotowują się do wylotu do Turcji-rejon Antalyi, gdzie pomogą w gaszeniu pożarów. Na lotnisku Warszawa-Babice trwa załadunek sprzętu. @eu_echo . ".