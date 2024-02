Podwyżki emerytur w 2024, jest nowy wskaźnik waloryzacji. Tyle teraz będą dostawać seniorzy

Podwyżki emerytur w 2024 roku? Jak duże

Główny Urząd Statystyczny ogłosił właśnie dane dotyczące realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. To z kolei pozwala dokładnie wyliczyć wskaźnik waloryzacji rent i emerytur. Seniorzy mają powody do zadowolenia, bowiem wskaźnik ten wynosi dokładnie 112,12 proc. Co to oznacza dla przeciętnego emeryta? Podwyżki.

