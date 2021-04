Podwyżka we wrocławskiej izbie wytrzeźwień. Ile za tę „przyjemność”?

"Ustala się wysokość opłaty za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym w Dziale Izba Wytrzeźwień, w kwocie 326,87 zł" - czytamy w uchwale przegłosowanej podczas czwartkowej sesji (22 kwietnia) przez wrocławskich rajców.

Nową stawkę ustalono więc na maksymalnym poziomie dopuszczonym przez Ministerstwo Zdrowia po styczniowej waloryzacji. Nowa stawka zacznie obowiązywać 14 dni od jej uchwalenia.

Teraz za pobyt we wrocławskiej izbie wytrzeźwień, a dokładniej we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym przy ul. Sokolniczej, kosztuje 316,12 zł. Tyle płaci się bez względu, czy będzie to jedna godzina, sześć, czy więcej. W ośrodku nie można być dłużej niż dobę.

Wychodzi na to, że nocleg we wrocławskiej „wytrzeźwiałce” należy do najdroższych w mieście. Dla porównania doba we wrocławskich hotelach kosztuje średnio od 150 do 300 zł, a tylko w pięciogwiazdkowych płaci się więcej niż przy Sokolniczej.