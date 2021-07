Podwyżka cen wody i ścieków we Wrocławiu wstrzymana. "Władze miasta nie mogą na tym zarabiać!"

Ceny wody i odbioru ścieków, które miasto Wrocław chce wprowadzić, to ukryty podatek - tak określił proponowaną podwyżkę taryf prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas konferencji, która odbyła się w środę 28 lipca.

"Odkąd powstały Wody Polskie, ten proceder generowania zysku i wyprowadzania pieniędzy przez właściciela się skończył. Absolutnie się na to nie godzimy i nie będziemy na to pozwalać. To jest najwyższy czas, żeby właściciele i samorządowcy zdali sobie sprawę z tego, że ten proceder się skończył. Nie godzimy się na wyprowadzanie pieniędzy i wydawanie na zupełnie inne cele: na kampanię wyborczą, na skwery, na najróżniejsze rzeczy. Te pieniądze muszą zostać w gospodarce wodnej. Nie godzimy się na podwyższanie taryf za wodę i ścieki oraz generowanie zysków" - grzmiał Przemysław Daca na konferencji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.