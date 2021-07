Podwyżka cen wody i ścieków we Wrocławiu. MPWiK wyjaśnia, a Jacek Sutryk mówi o buncie samorządów Marcin Kruk

Wrocławskie wodociągi podważają ustalenia kontrolerów z Wód Polskich, którzy nie zgadzają się na podwyżki cen wody i ścieków we Wrocławiu oraz potępiają wypłatę 77 mln zł z MPWiK do kasy ratusza. Wodociągi przekonują, że działają zgodnie z prawem, także w sprawie tzw. przelewów burzowych, którymi woda deszczowa wraz ze ściekami bytowymi ścieki spływają do Odry. Słowa krytyki pod swoim adresem usłyszał także Jacek Sutryk, który teraz mówi o buncie samorządów.