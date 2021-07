Podróż za marzeniami czyli barwna opowieść o uzdrowiskach nie tylko dolnośląskich. Nowa wystawa w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu Hanna Wieczorek-Ferens

XIX-wieczna pocztówka wysłana z uzdrowiska Karlsbad Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Panie do wód jeździły zwykle w swoim towarzystwie, a panowie w swoim. Pani plotkowały, wypoczywały, piły wody lecznicze, panowie zaś bawili się w najlepsze. Prowadzili intensywne życie nocne, chadzali do kasyn i otwierali domy dla swojej drugiej, hmm, kobiety. – Z dala od żony i teścia – mogli sobie na to pozwolić – mówi profesor Bożena Płonka-Syroka, kuratorka wystawy "Podróż za marzeniami. Kultura uzdrowiskowa w Europie", którą możemy zobaczyć we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym przy ul. Traugutta 111/113.