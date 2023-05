Podpisano umowę na budowę nowego szpitala onkologicznego. Premier Morawiecki: Chcemy wygrać wojnę z nowotworem!

- Chcemy wygrać tę trudną wojnę z jednym z głównych i cichych zabójców we współczesnym świecie. Szpital to bardzo skomplikowany i trudny projekt, wymagający wielu poprawek i finansowania ogromnym rozmiarów. Tutaj spotyka się nauka z medycyną i ze służbą zdrowia. Najnowocześniejsze metody badawcze i sprzęt klasy światowej będzie na pewno dobrze służył Polakom, by odpowiedzieć na cywilizacyjną chorobę – zapewniał Prezes Rady Ministrów.

- Nie znam osoby, która nie odczuwałaby lęku i trwogi przed nowotworem. To niezwykle trudne szczególnie dla rodzin, u których ktoś bliski choruje na nowotwór złośliwy. Dziesiątki lat temu pewne choroby wydawały się dopustem Bożym, czymś nie do wyleczenia, a jednak udało się je przezwyciężyć. Dzisiaj trzeba sobie jednoznacznie powiedzieć, że nie poddajemy się – mówił premier Mateusz Morawiecki .

- Pamiętam, będąc w ministerstwie zdrowia, jak prof. Adam Maciejczyk o tym szpitalu opowiadał. To była wizja atrakcyjna, ale nie wszyscy w nią wierzyli. Opowiadał o szpitalu zaprojektowanym również przez lekarzy, którzy znają potrzeby pacjentów. To wielkie dzieło. Nakłady na służbę zdrowia istotnie wzrosły. Pojedźmy na ul. Hirszfelda we Wrocławiu, gdzie znajduje się obecna siedziba DCO. Pamiętam, że odwoziłem dziadka, który tam przyjmował chemię. Ten budynek zmieniał się jedynie od środka, bo są coraz lepsi lekarze i pielęgniarki, ale jest też myśl o innowacjach, o pacjentocentryzmie – mówił minister Cieszyński.

- To zadanie realizujące potrzeby i aspiracje Dolnoślązaków. Co do personelu, mamy się czym pochwalić, ale proces leczenia ulepsza otoczenie. Nowy szpital powstał z połączenia trzech placówek i teraz potrzebna jest siedziba. W tej okolicy powstanie pewien kampus medyczny. Niezwykle istotne jest, że oprócz leczenia w znacznej mierze chcemy prowadzić profilaktykę. Żeby ona dotarła do wszystkich Dolnoślązaków. Wczesne wykrycie nowotworów sprawia, że w zdecydowanej większości ta choroba jest uleczalna – oświadczył marszałek Przybylski.

Przypomniał, że koncepcja DCOPiH powstała w 2015 roku i wszystkie siły startujące do sejmiku dolnośląskiego na swoich sztandarach niosły budowę tego szpitala. Liczba gabinetów w nowej siedzibie zwiększy się z 33 do 73. Pacjenci nowego szpitala będą mieli do dyspozycji pokoje 2-osobowe – w sumie 671 łóżek. Wzrośnie także liczba sal operacyjnych – z 8 do 14, dzięki temu będzie można wykonywać nawet 10 tysięcy zabiegów rocznie.