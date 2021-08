Podnoszenie ciężarów. W Ciechanowie juniorzy dźwigali po medale mistrzostw Europy

Mistrzynią Europy U17 w dwuboju została Oliwia Drzazga (kat. 45kg), która w sumie zaliczyła 138kg (61+77). Na najwyższym stopniu podium stanęła także Małgorzata Myjak (59 kg), która startowała w tej samej kategorii wiekowej i dźwignęła 172kg (78+94). W wadze do 64kg najlepsza okazała się Monika Marach. Jej wynik - 204kg w dwuboju (93+111) - to nowy rekord Europy. Na trzecim miejscu wśród 15-latek uplasowała się Katarzyna Kozera (kat. 81 kg). Dwubój zakończyła z wynikiem 169kg (76+93). Wicemistrzostwem Europy U17 może pochwalić się za to Martyna Dołęga (71kg). Srebrny krążek dało jej 188kg (83+105). Tę samą pozycję zajęła Amelia Łodzińska (U15, 45kg, 125kg - 54+71). W sumie zatem nasze juniorki wywalczyły sześć medali w dwuboju. Juniorzy musieli zadowolić się jedynie małymi krążkami - za podrzut lub rwanie. Tym samym potwierdziły się przewidywania prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, który przed mistrzostwami liczył na pięć-sześć medali.