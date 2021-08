Pociąg z przyczepką. Koleje Dolnośląskie kupiły wagony rowerowe

Wagony do przewożenia rowerów to najnowszy zakup Kolei Dolnośląskich. Na razie ich wygląd mocno kontrastuje z nowoczesnymi pociągami, ale o tym, że dodatkowe miejsce przeznaczone do transportu rowerów jest potrzebne, wie każdy pasażer, który jechał Kolejami Dolnośląskimi na południe województwa. Już dwa, trzy rowery przewożone w przestrzeni przeznaczonej dla pasażerów zabierają dużo miejsca i powodują utrudnienia przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu.

- Od miesięcy przyglądamy się stale rosnącemu zainteresowaniu przewozem rowerów w naszych pociągach. Bez wątpienia wiąże się to nie tylko ze sprzyjającą cyklistom pogodą, ale też budową nowych ścieżek rowerowych w regionie. Chcemy ułatwić podróże rowerzystom i zwiększyć komfort przejazdu wszystkim naszym pasażerom. Dlatego jako pierwszy przewoźnik w Polsce postanowiliśmy uruchomić specjalne wagony, przeznaczone do przewozu rowerów – mówi prezes Kolei Dolnośląskich Damian Stawikowski.