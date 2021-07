Pociąg hybrydowy dla Kolei Dolnośląskich. Byliśmy na testach: zobacz czym wkrótce będziemy jeździć

Na torze testowym pod Żmigrodem we wtorek, 6 lipca, testowano nowy nabytek Kolei Dolnośląskich – pociąg hybrydowy Impuls II. Konstrukcja nowosądeckiej firmy Newag może być napędzana zarówno silnikiem spalinowym, jak i elektrycznym.

- To pozwoli na ograniczenie emisji spalin do atmosfery. To szczególnie ważne w mieście, które od lat walczy ze smogiem – podkreśla rzecznik Kolei Dolnośląskich Bartłomiej Rodak. - Ogółem planujemy zakup sześciu takich maszyn, choć może uda się powiększyć zakup do ośmiu sztuk - dodaje Rodak.