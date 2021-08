Po wypadku 6 osób rannych. Zablokowana droga krajowa

NOWE Tokio 2020. Doświadczenie zdobyte przez Igę Świątek i Huberta Hurkacza może zaprocentować w przyszłości [ROZMOWA]

- Była też sytuacja, że Hubert Hurkacz poszedł na mecz koszykówki, w towarzystwie szefa naszej misji olimpijskiej Marcina Nowaka. No i zadzwonił do niego jeden z polskich dziennikarzy z pytaniem, co Hurkacz robi na meczu koszykówki…- wspomina Tomasz Iwański. Z trenerem głównym Polskiego Związku Tenisowego rozmawiamy o jego pobycie w Tokio, kulisach igrzysk, koronawirusowych obostrzeniach i występie naszych reprezentantów.