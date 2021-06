Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert tłumaczy, dlaczego

- Po szczepieniu nasz układ odporności jest pobudzony. Jego dodatkowe pobudzanie przez promieniowanie słoneczne nie wychodzi nam na zdrowie - tłumaczy dr Paweł Grzesiowski. - Słońce będzie powodowało zwiększoną liczbę reakcji skórnych. Możemy też narazić się na silniejsze reakcje poszczepienne, takie jak gorączka czy osłabienie - wylicza immunolog. Lekarz zaznacza, że słońce nie będzie jednak wpływało na obniżenie odporności po szczepieniu.

Jak długo po szczepieniu należy unikać słońca? Po szczepieniu to około tygodnia, po przejściu zakażenia - dwa tygodnie po ustąpieniu objawów Covid-19. - Nie oznacza to, że nie mamy wychodzić na świeże powietrze. Chodzi o to, by nie opalać się na ostrym słońcu - podkreśla Grzesiowski.

