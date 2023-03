Po czym poznać, że twój pies cię kocha? Oto 5 oznak bezwarunkowej miłości czworonoga (LISTA)

Psy towarzyszą ludziom od setek lat. Bronią ich, strzegą domostwa, pilnują owiec, a dawniej służyły przy tępieniu szczurów czy w zaprzęgach do przenoszenia ładunków z miejsca na miejsce.

Dziś, mimo większej świadomości psich uczuć względem ludzi, ci drudzy wykorzystują psy w niecny sposób. Wiele zwierząt zamieszkuje pseudohodowle, gdzie w dramatycznych warunkach zmusza się suki do rodzenia szczeniąt.

Nie ustały również okrutne walki psów. Media, co jakiś czas informują o procederze, do którego dochodzi w różnych zakątkach Polski. W krwawych walkach zwierzęta w najlepszym wypadku giną, a w najgorszym mają poważne urazy fizyczne i psychiczne. Pseudohodowcy oraz organizatorzy nielegalnych "rozrywek" robią to głównie dla pieniędzy, zapominając przy tym o krzywdzie, jaką wyrządzają zwierzętom.