Pływanie. Jeden medal i kilka czwartych miejsc Polaków na ME

Jakub Majerski był też czwarty w finale 100m motylkiem. On także poprawił rekord kraju (51.11). Taką samą lokatę zajął Jan Kozakiewicz na 50m klasykiem (27.10). Indywidualną kwalifikację na IO uzyskał doświadczony Paweł Korzeniowski. Wynik 51.72 na 100m motylkiem dał mu dziewiąte miejsce. Rekord Polski pobiła czwarta na mecie sztafeta mieszana 4x100 dowolnym (3:25.59, Kraska, Majchrzak, Tchórz, Wasick). Także tuż za podium uplasował się Konrad Czerniak na 40m motylkiem (23.09).

Indywidualną przepustkę do Tokio wywalczył też Jakub Majerski (200m motylkiem).

Niestety zdyskwalifikowana została sztafeta pań 4x100m zmiennym. W sesji eliminacyjnej falstart przydarzył się na trzeciej zmianie - do słupka dopływała Klaudia Naziębło, a do wody skakała Katarzyna Wasick. - Finał był w zasięgu - twierdzi Grzegorz Widanka. Przypomnijmy, że to jego zawodniczki z Juvenii Wrocław na niedawnych mistrzostwach kraju wywalczyły w tej konkurencji złoty medal bijąc przy okazji rekord Polski. Wynik 4:02.63 dałby w starcie eliminacyjnym na ME czwarte miejsce, ale na ostatniej zmianie Wasick pewnie jeszcze coś by urwała, a to mogłoby dać finał. Na pierwszej zmianie grzbietem płynęła nie Alicja Tchórz, ale Paulina Peda. Tchórz miała wskoczyć do składu w ewentualnym finale.