Plusy i minusy występu reprezentacji na Euro 2020 DF

Liczby nie kłamią – w trzech meczach fazy grupowej Euro 2020 Polska zdobyła tylko jeden punkt. Czy tegoroczne mistrzostwa należy jednak traktować jako totalną klapą? Zobaczcie, co naszym zdaniem warto ocenić na plus w wykonaniu Biało-Czerwonych, a za co można ich zganić. Sylwia Dąbrowa

