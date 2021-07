Płatne parkowanie pod marketami. Wrocławianie oburzeni, UOKiK zbadał sprawę

Płatne parkingi pod marketami to dość nowy sposób na pilnowanie porządku na nich. Założenie było takie, żeby parkingi były rzeczywiście dla klientów marketów, a nie dla osób, które znajdują sobie tam darmowe miejsce do pozostawienia samochodu. Klienci zwykle mogą na godzinę lub półtorej zostawić auto na takim parkingu bezpłatnie. Później opłata wynosi od 2 do 5 zł za godzinę. Jednak sposób wprowadzania nowych zasad oraz egzekwowania ich przestrzegania budzi wątpliwości klientów.

- Informacja o biletach czy opłatach pewnie jest drobnym druczkiem na małej tablicy, ale to trochę za mało dla kogoś, kto od wielu lat robi zakupy w tym centrum handlowym - irytuje się pan Marcin, który dostał wezwanie do zapłaty 100 zł za zaparkowanie na parkingu przy Leroy Merlin przy ul. Krakowskiej. - Część złapanych w ten sposób ludzi dla świętego spokoju pewnie zapłaci, ja nie zamierzam ani płacić, ani odwoływać się. Mam paragon w razie czego, więc jak chcą moich pieniędzy, to muszą się trochę postarać. Zarządca parkingu liczy, że nikt nie zauważy zmiany regulaminu i po cichu wprowadzonych opłat. Parkując i robiąc zakupy w Leroy Merlin żadnej informacji nie zauważyłem - denerwuje się czytelnik i dodaje, że wjazd na parking powinien być w takiej sytuacji zamykany szlabanem.